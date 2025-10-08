„Pieniądze na leczenie na Mazowszu skończą się w tym roku w październiku. Za to bankructwo odpowiada Andrzej Domański, który głodzi Narodowy Fundusz Zdrowia, odmawiając mu niezbędnej dotacji” - zaalarmował Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji i wiceminister zdrowia, na platformie X, odnosząc się do publikacji „Rzeczpospolitej” pod tytułem „Szpitale na Mazowszu zagrożone cięciem kontraktów. Kolejki do lekarzy mogą się wydłużyć”.
Jak podała „Rzeczpospolita”, zmniejszenie finansowania może dotyczyć umów zawartych przez Mazowiecki Oddział NFZ ze szpitalami na świadczenia poza ryczałtem w listopadzie i grudniu.
Trudna sytuacja Narodowego Funduszu Zdrowia zmusza publicznego płatnika do poszukiwania oszczędności. Jak poinformował na początku października wiceprezes NFZ Jakub Szulc, luka w budżecie Funduszu na ten rok to 14 mld zł, a w przyszłym roku – na starcie – będzie to 23 mld zł w stosunku do planu finansowego NFZ na 2026 r.
Cięcia kontraktów na IV kwartał
Jak wskazano, sposobem na poszukiwanie oszczędności na ten rok okazuje się zmniejszenie finansowania na świadczenia pozaryczałtowe, na jakie Mazowiecki Oddział NFZ zawarł umowy ze szpitalami.
W przypadku każdej placówki katalog takich świadczeń jest inny, ale ich wspólny mianownik to limitowany charakter. Za to, co szpital wykona poza ustalony w umowie limit, teoretycznie NFZ nie musi zapłacić. W praktyce płaci tyle, na ile go stać, a kwotę finansowania ustala ze szpitalem podczas rozliczania tzw. nadwykonań limitowanych
Jak ustaliła w szpitalach „Rz”, cięcia kontraktów miały dotyczyć świadczeń na IV kwartał tego roku.
„Andrzej Domański głodzi NFZ”
Do tej kwestii nawiązał Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji i wiceminister zdrowia, na platformie X.
Pieniądze na leczenie na Mazowszu skończą się w tym roku w październiku. Za to bankructwo odpowiada Andrzej Domański, który głodzi Narodowy Fundusz Zdrowia, odmawiając mu niezbędnej dotacji
