„Ustrojowy zamach stanu cały czas trwa. Ma doprowadzić w konsekwencji do zmiany rządów w Polsce z rządów demokratycznego państwa prawa na autorytarne rządy pewnej kliki, ‘arystokracji’ postkomunistycznej i wykształconej przez nowe elity europejskie” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego.
Święczkowski, w rozmowie z Tadeuszem Płużańskim, odniósł się do działań ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka wobec sędziów i prokuratorów, a także - skandaliczne rozporządzenie.
„Może to być państwo o charakterze mafijnym”
Pytany o najnowszy raport Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski i Stowarzyszenia Ad Vocem, poświęcony łamaniu prawa przez rząd koalicji 13 grudnia, prezes TK powiedział:
Raport potwierdza moje zawiadomienie o przestępstwie i kolejne, nowe zdarzenia, które wypełniają znamiona tegoż przestępstwa ustrojowego zamachu stanu. Ten zamach cały czas trwa i on jest przeprowadzany. Ma doprowadzić w konsekwencji do zmiany rządów w Polsce z rządów demokratycznego państwa prawa na autorytarne rządy pewnej kliki, „arystokracji” postkomunistycznej i wykształconej przez nowe elity europejskie.
Na jakim etapie jest postępowanie?
Trudno mi powiedzieć. To postępowanie prowadzi prokurator Seroczyńska, która - moim zdaniem - uwikłana jest w ten proceder o charakterze, być może, przestępczym. Trudno wymagać, aby osoba, która uczestniczy w tych działaniach, rzetelnie prowadziła postępowanie karne
— ocenił gość Telewizji wPolsce24.
Ogólnie nie jesteśmy informowani przez panią prokurator, pomimo jej ustawowego obowiązku, o czynnościach śledczych, które wykonuje w tym postępowaniu. Zatem ja niczego dobrego się nie spodziewam
— powiedział Bogdan Święczkowski.
To jest żenada, ale takie mamy państwo. Niczego dobrego się w tym państwie nie spodziewam. Z zawiadomienia o przestępstwie wynika, że może być to państwo o charakterze mafijnym
— dodał.
Czy rząd opublikuje wyrok TK ws. rozporządzenia Żurka?
Pytany o rozporządzenie szefa MS, Święczkowski stwierdził:
Rozporządzenie ministra najprawdopodobniej będzie przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny.
Natomiast chcę powiedzieć jedno: każdy student prawa, aplikant, nie mówiąc już o asesorze czy sędzi, zdaje sobie sprawę, że rozporządzenie nie może być sprzeczne czy niezgodne z ustawą
— dodał.
Ustawa mówi, że musi być system losowego przydziału spraw dla sędziów i tak należałoby to realizować. Jeżeli ten wniosek trafi do TK, to TK wypowie się na ten temat w wyroku, który to wyrok, niestety, zapewne nie zostanie opublikowany.
— podkreślił Bogdan Święczkowski.
Ale zgodnie z naszym ostatnim orzeczeniem, i tak będzie obowiązywał w systemie prawa demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy ona wróci
— podsumował gość Telewizji wPolsce24.
