„Przede wszystkim jestem oburzony zachowaniem pana Sikorskiego. Człowieka pistoleta, który zawsze się podnieca na tej wielkiej sali ONZ-u, że coś wygarnie ruskiemu ambasadorowi, wtedy jak to mówią kozak w necie, a kiedy przyszła prawdziwa sprawa, prawdziwy problem, to wiadomo, co w realnym świecie” - powiedział Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji, na antenie neo-TVP Info.
Zmierzająca do Strefy Gazy flotylla humanitarna została w minionym tygodniu przechwycona na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Zatrzymano 42 statki, a ich załogi sprowadzono do Izraela. Wśród zatrzymanych znaleźli się Polacy, w tym poseł KO Franciszek Sterczewski.
Izraelskie MSZ podało, że deportowano 171 zatrzymanych uczestników flotylli humanitarnej do Strefy Gazy. Później wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przekazał, że polscy obywatele z flotylli Sumud wylądowali w Atenach.
„Sikorski nie zachował się jak polski minister”
Na pytanie, czy rząd zrobił wszystko, co należało, by ich chronić, Janusz Cieszyński zaznaczył, że „chyba cała Polska wie, że nie zrobił”.
Sikorski nie zachował się jak polski minister, nie stanął po stronie polskich obywateli (…). Zostali oni zatrzymani na wodach międzynarodowych. Nie ma znaczenia, czy to był poseł Franciszek Sterczewski, czy ja, czy pan. Polskiego obywatela powinna obowiązywać ochrona. Czy gdyby obywatela Izraela to spotkało, minister izraelski zachowałoby się jak Sikorski czy inaczej?
— zapytał były minister cyfryzacji.
Wyjątkowy wstyd
— dodał.
Nie może tak być, że nasi obywatele będą tak traktowani. To daje w świat przekaz, że z Polakami możecie robić, co chcecie, bo nikt za nimi nie stanie
— podkreślił Janusz Cieszyński.
„Kozak w necie…”
Wskazał, że jest oburzony zachowaniem pana Sikorskiego.
Człowieka pistoleta, który zawsze się podnieca na tej wielkiej sali ONZ-u, że coś wygarnie ruskiemu ambasadorowi, wtedy jak to mówią kozak w necie, a kiedy przyszła prawdziwa sprawa, prawdziwy problem, to wiadomo, co w realnym świecie
— powiedział polityk.
