Były premier Mateusz Morawiecki zaprosił wszystkich, którym leży na sercu bezpieczeństwo Polski, na protest przeciwko nielegalnej migracji oraz umowie UE z państwami grupy Mercosur. Demonstracja odbędzie się w sobotę 11 października o godz. 14. na pl. Zamkowym w Warszawie. „Nie czekaj, bądź z nami w centrum Warszawy i pokaż swoje wsparcie dla bezpieczeństwa Polski” - powiedział Morawiecki.
Były premier Mateusz Morawiecki zaapelował o udział w demonstracji 11 października w Warszawie, gdzie wyrażony zostanie sprzeciw wobec bankructwa polityki migracyjnej rządu, jak również niekorzystnej, zwłaszcza dla polskich rolników i konsumentów, umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z krajami Mercosur.
Już w sobotę 11 października o godz. 14. spotykamy się na pl. Zamkowym w Warszawie. Dołącz do nas i głośno powiedz „stop!” nielegalnej migracji oraz „nie!” dla umowy z Mercosur. Razem chrońmy Polskę przed zagrożeniami. Twoja obecność ma znaczenie. Nie czekaj, bądź z nami w centrum Warszawy i pokaż swoje wsparcie dla bezpieczeństwa Polski
— powiedział Mateusz Morawiecki.
