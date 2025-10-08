Urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości znów szykują się do wejścia do biura Krajowej Rady Sądownictwa? Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka alarmuje ws. działań podjętych przez Dominika Czeszkiewicza.
19 sierpnia tego roku doszło już do próby wtargnięcia na teren KRS. Jednym z uczestników zdarzenia miał być właśnie sędzia Czeszkiewicz.
Znów spróbują wtargnąć?
Jak przekonuje przewodnicząca KRS, urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości nie zrezygnował z próby dostania się do biur zajmowanych przez Radę.
Informują mnie pracownicy biura KRS, że dyrektor departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości Dominik Czeszkiewicz żąda ode mnie jakiś dokumentów, kart dostępu do siedziby i systemów informatycznych wyznaczając terminy. Śmieszne
– czytamy we wpisie Dagmary Pawełczyk-Woickiej.
