Sławomir Mentzen w zdecydowanych słowach ocenił postawę Szymona Hołowni. Porównał swojego niedawnego konkurenta w wyborach prezydenckich do… nosacza sundajskiego. W sprawie chodzi o stosunek obecnego marszałka Sejmu do umowy koalicyjnej.
Lider Konfederacji skrytykował podejście Szymona Hołowni do umowy, którą zawarto w ramach Koalicji 13 Grudnia ws. obsady stanowiska marszałka Sejmu.
Dla mnie postawa Szymona Hołowni jest zupełnie niezrozumiała. On podpisał tę umowę koalicyjną, gdzie było jasno napisane, że jest marszałkiem przez pierwsze 2 lata i nie ma wicepremiera. Taka była ta umowa i on teraz twierdzi, że ta umowa mu się nie podoba. To mógł jej nie podpisywać
– powiedział Mentzen.
Hołownia jak nosacz z memów
Następnie porównał Szymona Hołownię do znanego z memów nosacza sundajskiego.
On się zachowuje jak ten nosacz z memów, że tu przyszli, podpisali, pani redaktor i teraz trzeba płacić. No tak, podpisał tę umowę koalicyjną, a teraz twierdzi, że ona mu się nie podoba
– stwierdził.
mly/Radio Zet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742568-mentzen-punktuje-holownie-zachowuje-sie-jak-nosacz-z-memow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.