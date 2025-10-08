Rzecznik rządu zarzucił posłowi PiS, że ten przebywa w Sejmie pod wpływem alkoholu. Bartosz Kownacki sam poddał się badaniu alkomatem. Teraz czeka na przeprosiny od Adama Szłapki. Poseł KO przy okazji wyśmiał też chorobę Dariusza Mateckiego.
Wszystko zaczęło się od interwencji Kownackiego, który podszedł do ław rządowych w Sejmie, by dowiedzieć się od przebywającego tam rzecznika gabinetu Tuska, gdzie przebywa premier, skoro nie ma go na obradach Sejmu.
Gdzie jest Tusk?
– pytał Kownacki.
Pracuje!
– odparł Szłapka.
W tym momencie do rozmowy dołączył Jacek Karnowski.
Idź do restauracji
– powiedział Kownackiemu.
W restauracji jest?
– dopytywał poseł PiS.
Odpowiedź Karnowskiego była następująca:
Ty idź do restauracji. Z Mateckim się napij
– stwierdził.
Wtedy Kownacki wytłumaczył politykowi obozu Tuska:
Pan Matecki nie może pić, jest chory.
Na te słowa zareagował Szłapka:
Chory jest? Kaca ma?
– pytał.
Nie, ma nowotwór
– odparł Kownacki.
Badanie alkomatem
To jednak nie koniec spięcia w Sejmie. Nagle Szłapka zaczął oskarżać Kownackiego o przebywanie w Sejmie pod wpływem alkoholu.
Pan jest nietrzeźwy, czuję alkohol od pana. Panie marszałku, czuć alkohol od posła Kownackiego
– powiedział rzecznik rządu.
W odpowiedzi na opowieści Szłapki, Kownacki dobrowolnie poddał się badaniu alkomatem.
Poseł Szłapka zarzucił mi, że jestem pod wpływem alkoholu
– słyszymy na filmie.
Jak wskazał alkomat, poseł Kownacki nie był pod wpływem alkoholu.
Panie pośle Szłapka, czekam na przeprosiny
– powiedział Kownacki.
mly/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742567-posel-poddal-sie-badaniu-alkomatem-czekam-na-przeprosiny
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.