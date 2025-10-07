Jest zażalenie na decyzję sądu ws. aresztu dla Wołodymyra Ż. Wcześniej został przesłuchany jako świadek w polskim śledztwie

manifestacja w obronie Wołodymyra Ż.
Mecenas Tymoteusz Paprocki, reprezentujący podejrzanego o wysadzenie rurociągu Nord Stream Wołodymyra Ż., złożył zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie o 40 dniach tymczasowego aresztu dla swojego klienta. Wcześniej został przesłuchany jako świadek w polskim śledztwie.

Obrona czeka teraz na wyznaczenie posiedzenia w zakresie zażalenia na tymczasowy areszt, które będzie rozpoznawać Sąd Apelacyjny w Warszawie

— zaznaczył Paprocki.

Obrońca mężczyzny podkreślił, że będzie walczył, by odpowiadał on z wolnej stopy.

Warszawski sąd okręgowy przedłużył areszt do 9 listopada, tj. na 40 dni od daty zatrzymania Ukraińca.

Przesłuchanie w polskim śledztwie

Wcześniej Wołodymyr Ż. został przesłuchany jako świadek w polskim śledztwie w sprawie uszkodzeń rurociągów i wycieków gazu na dnie Morza Bałtyckiego.

Śledztwo to prowadzone jest w kilku kierunkach. W trakcie postępowania prokuratorzy będą wyjaśniali m.in., czy doszło do ataku o charakterze terrorystycznym, jak również czy wyciek miał wpływ na środowisko morskie, a jeśli tak - w jakich rozmiarach.

Zostało wszczęte z urzędu we wrześniu 2022 roku.

Od tego czasu w sprawie prowadzone jest postępowanie dowodowe. Nie informujemy, jakie ustalenia zostały poczynione. Mogę jedynie powiedzieć, iż zgromadzony dotychczas materiał dowodowy nie dał podstaw do postawienia komukolwiek zarzutów. Tak więc w sprawie nie ma podejrzanych

— wyjaśnił rzecznik neo-Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Podkreślił, że polska strona współpracuje ze stroną niemiecką poprzez wymianę informacji i dowodów.

Wołodymyr Ż. został przesłuchany 3 października jako świadek w tym postępowaniu i złożył zeznania. Nie informujemy o ich treści

— przekazał prok. Nowak.

Wysadzenie Nord Stream 2 

Wołodymyr Ż. jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe w związku z podejrzeniem sabotażu konstytucyjnego, zniszczeniem mienia oraz zniszczeniem rurociągu Nord Stream 2. Został zatrzymany 30 września w miejscu swojego zamieszkania – w podwarszawskim Pruszkowie.

Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 r. (ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę) na głębokości około 80 metrów, na dnie Morza Bałtyckiego.

49-letni Ukrainiec twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w Ukrainie.

