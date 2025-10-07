Takie są standardy eurokratów! Europosłanka, która katowała ludzi na ulicach zachowała immunitet. Uchylono go za to posłom PiS

Bulwersujące! Parlament Europejski z jednej strony uchylił immunitety europosłów Prawa i Sprawiedliwości Michała Dworczyka i Daniela Obajtka z powodu błahych spraw mocno nacechowanym politycznie, a z drugiej… nie zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności włoskiej europosłanki, która brała udział w brutalnych atakach na ludzi przy pomocy rurek i pałek teleskopowych.

Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetów europosłom PiS Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi.

W przypadku Dworczyka chodzi o używanie prywatnej skrzynki mailowej w czasie, gdy kierował kancelarią premiera. Sprawa Obajtka dotyczy przekroczenia uprawnień, kiedy był szefem Orlenu.

Unijna hipokryzja

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował sam Michał Dworczyk, który zwrócił uwagę na hipokryzję Parlamentu Europejskiego.

Tak wygląda człowiek, który nie spodobał się lewicowej europosłance Ilarii Salis z Włoch. Wraz z bojówkami Antify napadała i linczowała ludzi, w tym Polaków, przypadkowo napotkanych na ulicy. Bili żelaznymi rurami, młotkami po głowie narażając ich na śmierć. Grozi jej 20 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Oczywiście PE w tajnym głosowaniu nie zgodził się na uchylenie jej immunitetu i pozostaje bezkarna. Hipokryzja level hard

— zaznaczył europoseł.

autor: X/Michał Dworczyk
autor: X/Michał Dworczyk

Salis nie odpowie

W podobnym tonie wypowiedział się także inny z europosłów PiS Tobiasz Bocheński.

To zdjęcia ofiary pobicia przez europosłankę komunistycznej frakcji The Left. I wiecie co? Nie odpowie za to. Ilralia Salis dziś zachowała immunitet… Pobiła na Węgrzech manifestantów, ale światli europosłowie uważają, że ma prawo zasiadać w Parlamencie Europejskim. Za to polityczne oskarżenia wobec Michała Dworczyka i Daniela Obajtka są dla europosłów ok. Wstyd. Hańba. Brak słów

— wskazał.

autor: X/Tobiasz Bocheński
autor: X/Tobiasz Bocheński

Bulwersująca historia

Sprawa Ilarii Salis zbulwersowała opinię publiczną. Kobieta należąca do bojówek Antify dostała się do Parlamentu Europejskiego, przebywając na Węgrzech w areszcie domowym z uwagi na toczący się wobec niej proces o usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Należała ona do grupy agresorów, która podczas festiwalu w Budapeszcie napadała i linczowała ludzi, którzy zostali uznani za „faszystów”. Pobici przy pomocy rur i pałek teleskopowych zostali m.in. polscy turyści. Szczególnie skatowany został przypadkowy mężczyzna.

Mimo to Parlament Europejski zdecydował się nie uchylać jej immunitetu, a lewicowi europarlamentarzyści świętowali to jako zwycięstwo… demokracji.

Poseł Niemiec z partii Linke jest bardzo szczęśliwy, że Parlament Europejski uniemożliwił pociągnięcie do odpowiedzialności karnej włoskiej posłanki I. Salis z ANTIFY za brutalne pobicie starszego człowieka i Polaków w Budapeszcie… Czuję niesmak

— wskazał mecenas Bartosz Lewandowski.

as/X

