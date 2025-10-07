Agnieszka Buczyńska, posłanka, wiceprzewodnicząca klubu Polski 2050, na antenie Polsat News zadeklarowała, że nie zagłosuje za kandydaturą Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. Tymczasem zgodnie z umową koalicyjną Czarzasty powinien zastąpić na tym stanowisku Szymona Hołownię. Czy kandydatura współprzewodniczącego Nowej Lewicy jednak przepadnie?
Będzie mi ciężko poprzeć tę kandydaturę, jeżeli pan mnie o to pyta. Uważam że nie będzie dobrym marszałkiem. Takie jest moje prywatne zdanie, to nie jest zdanie klubu, ale moje prywatne i nie będę popierać pana Włodzimierza Czarzastego
— zadeklarowała na antenie Polsat News Agnieszka Buczyńska, posłanka, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Polska 2050.
Dopytana, czy nie poprze kandydatury Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu w głosowaniu, odpowiedziała jednoznacznie: „Nie poprę”.
Sam Szymon Hołownia dziś deklarował, że 13 listopada złoży rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, a wybór jego następcy ma zostać przeprowadzony 19 listopada. Zgodnie z umową koalicyjną powinien nim zostać Włodzimierz Czarzasty, ale jak widać, obecnie jego wybór nie jest taki oczywisty.
