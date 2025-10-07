Jak donoszą media, sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej ma być coraz gorsza. Pojawiają się nawet głosy o „krawędzi bankructwa”. Do sprawy odnieśli się posłowie Prawa i Sprawiedliwości. „Jeśli rząd naprawdę chce wzmacniać polski przemysł zbrojeniowy, to ratowanie JSW powinno być jego obowiązkiem” – pisze Piotr Müller.
Wrze w zatrudniającej ok. 30 tys. osób Jastrzębskiej Spółce Węglowej, która może zostać zmuszona do zwolnień. Eksperci wskazują jednak, że giganta górniczego należy ratować, bo jako jeden z nielicznych zakładów w UE produkuje węgiel koksowy
JSW znajduje się na krawędzi bankructwa
Reakcja polityków PiS
Sprawę poruszyli posłowie PiS. Jacek Sasin wziął ostatnio udział w konferencji przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. Dodał też wpisy na portalu X.
Dwa lata po tym jak rząd uśmiechniętej koalicji przejął władzę spółka JSW przeżywa olbrzymi kryzys, a Tusk nie ma pomysłu jak zapobiec katastrofie. Dlatego dziś wspólnie z posłami PiS na konferencji prasowej przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach mówiliśmy o planach, zarówno tych ratunkowych i jak długoterminowych rozwojowych, które przygotowaliśmy dla Jastrzebskiej Spółki Węglowej w ramach stworzenia państwowego holdingu stalowo-zbrojeniowego. Powiązanie koksu, hutnictwa i przemysłu zbrojeniowego to element bezpieczeństwa Polski. Dlatego powstanie giganta przemysłu ciężkiego to nasza racja stanu. Pomysł ten zaczęliśmy jeszcze realizować w czasie naszych rządów, niestety po zmianie władzy rozwiązania zostały wyrzucone do kosza
Dostaliście „złoty róg”, a teraz kłamiecie. Fakty są takie, że JSW, która w latach 2016–2023, za naszych rządów, wypracowała skumulowany zysk netto przekraczający 13 miliardów złotych, została przez was doprowadzona na skraj przepaści. Pytanie brzmi: czy to jedynie wynik niekompetencji, czy może realizacja innego planu? Prywatyzacja? Sprzedaż w zagraniczne ręce?
Do sprawy odniósł się też Piotr Müller z PiS, który zwrócił uwagę na znaczenie produkcji węgla koksowego.
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej sytuacja jest fatalna, a rząd Donalda Tuska rozkłada ręce. Tymczasem JSW to serce europejskiej produkcji węgla koksującego, niezbędnego do powstawania stali - bez niej nie powstanie ani jedna huta, ani jeden czołg. JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego w Unii Europejskiej. To właśnie z tego surowca powstaje koks niezbędny do wytopu stali - materiału, z którego buduje się m. in. czołgi
Jeśli rząd naprawdę chce wzmacniać polski przemysł zbrojeniowy, to ratowanie JSW powinno być jego obowiązkiem. Bez węgla koksowego nie będzie stali. A bez stali nie ma zbrojeniówki, czołgów, infrastruktury obronnej. Ratowanie JSW powinno być polską racją stanu, a także sygnał dla Brukseli: Europa, która chce być silna i zdolna do obrony, musi wspierać swoje źródła surowców strategicznych, a nie skupiać się na realizacji ideologicznych pomysłów w postaci „zielonego ładu”
