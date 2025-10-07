„11 października o godzinie 14:00 odbędzie się wielka manifestacja. Chcemy wyrazić sprzeciw wobec paktu migracyjnego i wszystkich konsekwencji, jakie to rozwiązanie niesie. Będziemy protestować także przeciwko umowie z państwami Mercosur, która jest kolejnym ciosem w polskie rolnictwo. Prawo i Sprawiedliwość zawsze stało za polskimi rolnikami, zawsze stało po stronie polskiej wsi, więc teraz chcemy dać temu wyraz w dużym proteście na Placu Zamkowym” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik PiS.
11 października na Placu Zamkowym w Warszawie odbędzie się manifestacja organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Uczestnicy będą protestowali przeciwko Paktowi Migracyjnemu oraz umowie Mercosur. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14:00.
Do udziału w manifestacji zachęca prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Głośny sprzeciw
Na wydarzenie zaprasza w rozmowie z wPolityce.pl wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski.
11 października o godzinie 14:00 odbędzie się wielka manifestacja. Chcemy wyrazić sprzeciw wobec paktu migracyjnego i wszystkich konsekwencji, jakie to rozwiązanie niesie
— podkreśla.
Będziemy protestować także przeciwko umowie z państwami Mercosur, która jest kolejnym ciosem w polskie rolnictwo. Prawo i Sprawiedliwość zawsze stało za polskimi rolnikami, zawsze stało po stronie polskiej wsi, więc teraz chcemy dać temu wyraz w dużym proteście na Placu Zamkowym
— zaznacza.
Będziemy głośno protestowali także przeciwko tym wszystkim złym zmianom w prawie, które w tej chwili dzieją się za sprawą pana ministra Waldemara Żurka, który zamierza totalnie upolitycznić polskie sądy, a jednocześnie zmierza do tego, żeby zamiatać pod dywan wszystkie sprawy, które są związane z kryminalną działalnością koalicji
— wyjaśnia.
Duża mobilizacja
Pytamy polityka, jak dużej frekwencji spodziewa się Prawo i Sprawiedliwość.
Mamy dużą mobilizację wśród struktur. Liczymy również na to, że mieszkańcy Warszawy dołączą się do tego protestu, ponieważ rząd Donalda Tuska jest w tej chwili najgorzej ocenianym rządem po 1989 roku, a Donald Tusk cieszy się bardzo dużą nieufnością obywateli, więc wszyscy ci, którym zależy na tym, żeby w Polsce coś się zmieniło na lepsze, są mile widziani i serdecznie zapraszamy
— podkreśla Kurzejewski.
Dopytujemy, czy manifestację tę możemy traktować jako początek kampanii wyborczej.
Możemy rozumieć ją jako początek końca tej koalicji rządzącej. Wszyscy głęboko wierzymy, że stanie się to jak najszybciej, ponieważ każdy dzień jest dobry na odejście tego rządu
— odpowiada wicerzecznik.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742543-tylko-u-nas-protest-11-pazdziernika-poczatek-konca-tuska
