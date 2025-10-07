„Trzeba politycznie na to reagować, bo za chwileczkę taka interpretacja łagodna dla niej się utrwali. A jak politycy słusznie mówią - Jarosław Kaczyński czy premier Morawiecki - to jej polityka przez całe lata doprowadziła do tej wojny, więc ona tu nie może w tej chwili mówić, że chciała rzutem na taśmę w ostatnim momencie jeszcze coś zrobić” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Andrzej Przyłębski, były ambasador Polski w Niemczech. „Putin był przygotowany do tego, co robi. Więc tutaj pani Merkel próbuje ratować jakoś swój dorobek” - dodał.
Były ambasador…
