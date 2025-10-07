TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Prof. Andrzej Przyłębski: Putin był przygotowany do tego, co robi. Merkel próbuje ratować jakoś swój dorobek

Trzeba politycznie na to reagować, bo za chwileczkę taka interpretacja łagodna dla niej się utrwali. A jak politycy słusznie mówią - Jarosław Kaczyński czy premier Morawiecki - to jej polityka przez całe lata doprowadziła do tej wojny, więc ona tu nie może w tej chwili mówić, że chciała rzutem na taśmę w ostatnim momencie jeszcze coś zrobić” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Andrzej Przyłębski, były ambasador Polski w Niemczech. „Putin był przygotowany do tego, co robi. Więc tutaj pani Merkel próbuje ratować jakoś swój dorobek” - dodał.

CZYTAJ WIĘCEJ: Niemieckie media próbują tłumaczyć słowa Merkel. „Nic nie mówiła o współwinie Polski”. Przywołano również wpis Morawieckiego

