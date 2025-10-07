„Nie będę wnikał w szczegóły tych procedur, ale oczekiwałem od ministra nauki i szkolnictwa wyższego informacje” – powiedział Donald Tusk, odnosząc się do doniesień nt. Skandalicznej decyzji dotyczącej radioteleskopu RT-4 Kopernik.
Polskę obiegła szokująca informacja o możliwym zakończeniu działania radioteleskopu RT-4 Kopernik. Ma to być efekt braku państwowego finansowania. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu walczy o zmianę decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Rzecznik prasowy UMK, prof. Patryk Tomaszewski, powiedział we wtorek PAP, że na ten moment ministerstwo nie przyznało finansowania na kolejne trzy lata dla zlokalizowanego w Piwnicach k. Torunia radioteleskopu RT4. Jak poinformował UMK, brak 1,8 mln zł może oznaczać koniec realizowanych od ponad 20 lat projektów badawczych.
W odpowiedzi na apel przedstawicieli UMK, minister nauki wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że „nie ma mowy o odrzuceniu wniosku dotyczącego toruńskiego radioteleskopu”.
Zmusili Tuska do zabrania zdania
W wyniku medialnej presji odnieść się do sprawy zmuszony został również szef rządu. Premier Tusk przekonywał, że dostał zapewnienie ministra o finansowaniu radioteleskopu do końca roku.
W sprawie radioteleskopu w Toruniu. Nie będę wnikał w szczegóły tych procedur, ale oczekiwałem od ministra nauki i szkolnictwa wyższego informacje. Otrzymałem informacje – radioteleskop w Toruniu dostanie do końca roku finansowanie
– powiedział podczas konferencji prasowej z udziałem premier Litwy.
