Już w najbliższą sobotę 11 października o godz. 14 na Placu Zamkowym w Warszawie odbędzie się manifestacja przeciwko nielegalnej migracji i przeciw umowie Mercosur. Do udziału w tym wydarzeniu zachęca m.in. Jacek Sasin. „Spotykamy się na obywatelskiej manifestacji w obronie bezpieczeństwa Polski i Europy” - zaznaczył poseł PiS.
Nie godzimy się na:
nielegalną migrację – chcemy bezpieczeństwa, nie chaosu,
umowę Mercosur – nie pozwolimy zniszczyć polskiego rolnictwa i uzależnić nas od importu spoza Europy
— zaznaczył na platformie X Jacek Sasin.
To dwa kluczowe tematy, które decydują o naszej przyszłości. Nie możemy milczeć – musimy działać razem!
— podkreślił polityk PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742538-sasin-zacheca-do-udzialu-w-manifestacji-pis-11-pazdziernika
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.