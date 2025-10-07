Jacek Sasin zachęca do udziału w manifestacji PiS 11 października! "Nie możemy milczeć – musimy działać razem!"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Już w najbliższą sobotę 11 października o godz. 14 na Placu Zamkowym w Warszawie odbędzie się manifestacja przeciwko nielegalnej migracji i przeciw umowie Mercosur. Do udziału w tym wydarzeniu zachęca m.in. Jacek Sasin. „Spotykamy się na obywatelskiej manifestacji w obronie bezpieczeństwa Polski i Europy” - zaznaczył poseł PiS.

Nie godzimy się na:

nielegalną migrację – chcemy bezpieczeństwa, nie chaosu,

umowę Mercosur – nie pozwolimy zniszczyć polskiego rolnictwa i uzależnić nas od importu spoza Europy

— zaznaczył na platformie X Jacek Sasin.

To dwa kluczowe tematy, które decydują o naszej przyszłości. Nie możemy milczeć – musimy działać razem!

— podkreślił polityk PiS.

CZYTAJ TAKŻE:

Protest Prawa i Sprawiedliwości 11 października! Prezes Kaczyński: Ten rząd szkodzi Polsce każdego dnia! Zatrzymajmy ich!

11 października manifestacja przeciw nielegalnej migracji! Prezes PiS: Wzywam wszystkie siły patriotyczne do uczestniczenia w niej

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych