WIDEO

Zaskakujące wyznanie wiceprezesa PiS na temat Hołowni! "Przyzwyczaiłem się trochę do Szymona..."; "Niech pan nie ucieka"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek na antenie Radia Zet nagle wyznał, że… będzie mu smutno, jeśli obecny marszałek Sejmu Szymon Hołownia naprawdę zrezygnuje z polskiej polityki i zostanie Wysokim komisarzem ONZ do spraw uchodźców. Hołownia niedawno poinformował, że nie będzie ubiegał się dalej o stanowisko przewodniczącego Polski 2050, a zamiast tego zawalczy o funkcję w ONZ.

Przyzwyczaiłem się trochę do Szymona Hołowni i będzie szkoda, jak gdzieś tam pojedzie do tego ONZ-tu. Może by został tutaj

— powiedział na antenie Radia ZET Przemysław Czarnek, wyglądający na przejętego możliwością zniknięcia Szymona Hołowni z polskiej polityki.

Panie marszałku, niech pan się zastanowi, niech pan nie ucieka. To dopiero niecałe dwa lata

— zaznaczył.

Myślę, że się zawiódł troszeczkę, ale nie spodziewał się, do czego wchodzi. To jest polityka. Można się przyzwyczaić, panie marszałku. Niech pan zaczeka jeszcze chwilę

— zaapelował do Hołowni.

CZYTAJ TAKŻE:

Czarnek ostro o działaniach Żurka: Mamy małpę z brzytwą w ministerstwie sprawiedliwości, lata i tnie. Wszystko jest zbroczone krwią

Oto rywale Hołowni do stanowiska w ONZ. Wśród nich jest m.in. stały przedstawiciel Turcji i mer Paryża. Mocna konkurencja?

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych