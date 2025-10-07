Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek na antenie Radia Zet nagle wyznał, że… będzie mu smutno, jeśli obecny marszałek Sejmu Szymon Hołownia naprawdę zrezygnuje z polskiej polityki i zostanie Wysokim komisarzem ONZ do spraw uchodźców. Hołownia niedawno poinformował, że nie będzie ubiegał się dalej o stanowisko przewodniczącego Polski 2050, a zamiast tego zawalczy o funkcję w ONZ.
Przyzwyczaiłem się trochę do Szymona Hołowni i będzie szkoda, jak gdzieś tam pojedzie do tego ONZ-tu. Może by został tutaj
— powiedział na antenie Radia ZET Przemysław Czarnek, wyglądający na przejętego możliwością zniknięcia Szymona Hołowni z polskiej polityki.
Panie marszałku, niech pan się zastanowi, niech pan nie ucieka. To dopiero niecałe dwa lata
— zaznaczył.
Myślę, że się zawiódł troszeczkę, ale nie spodziewał się, do czego wchodzi. To jest polityka. Można się przyzwyczaić, panie marszałku. Niech pan zaczeka jeszcze chwilę
— zaapelował do Hołowni.
