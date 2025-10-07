WIDEO

Czarnek ostro o działaniach Żurka: Mamy małpę z brzytwą w ministerstwie sprawiedliwości, lata i tnie. Wszystko jest zbroczone krwią

Mamy małpę z brzytwą w ministerstwie sprawiedliwości, ona lata i tnie. Dzisiaj wszystko jest zbroczone krwią  od tej brzytwy” - powiedział na antenie Radia Zet Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS.

Ministra Żurka nazywa pan małpą z brzytwą?

— dopytał zaskoczony prowadzący rozmowę red. Bogdan Rymanowski.

Oczywiście, że tak, jak małpa z brzytwą

— odparł Czarnek.

Minister Żurek, tak jak jego poprzednik Bodnar, nie zapominajmy o tym jegomościu, przez ostatnie blisko 2 lata, zrobili nieprawdopodobną demolkę w wymiarze sprawiedliwości, zaczynając od powołania, włącznie z Tuskiem, na stanowisko prokuratora krajowego uzurpatora

— podkreślił wiceprezes PiS.

