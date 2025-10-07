„Jesteśmy tu, żeby sprawdzić, czy minister widmo, jakim jest Andrzej Domański, urzęduje w tym ministerstwie. Zastanawiamy się, czym kierował się Donald Tusk, kiedy powierzył funkcję ministra rozwoju i technologii ministrowi finansów, fatalnemu ministrowi finansów, gdyż Andrzej Domański przejdzie do historii jako ten minister finansów, który z rządem, doprowadził do najwyższych w historii deficytów budżetu państwa” – podkreślił Mariusz Błaszczak, przewodniczący KP PiS i były minister obrony narodowej na konferencji prasowej z posłami PiS Jackiem Sasinem i Januszem Kowalskim.
Mariusz Błaszczak wskazał, że „minister widmo nie panuje nad Ministerstwem Rozwoju i Technologii”.
Spójrzmy na rachunki za energię - one są zbyt wysokie, a przecież minister rozwoju i technologii ma w swoim zakresie takie działania, które powinny doprowadzić do zmniejszenia rachunków za energię
— mówił przewodniczący KP PiS.
Minister Domański jest nieudacznikiem, który jest odpowiedzialny za kryzys w finansach publicznych. Mówimy wprost, że będziemy wyciągać konsekwencje wobec ministra Domańskiego. 9 października odbędzie się debata nt. projektu budżetu państwa na 2026. Będziemy prezentować nasze stanowisko i wskazywać na nieudolność ministra finansów
— zaznaczył były minister obrony narodowej.
„W budynku MRiT urzęduje minister widmo”
Jacek Sasin podkreślił, że „w budynku MRiT urzęduje minister widmo, a widmo kryzysu krąży nad polską gospodarką, a właściwie jest to już rzeczywisty kryzys, który dotknął ogromną część polskich firm”.
Jeżeli te firmy funkcjonują dobrze, to gospodarka i budżet państwa ma się dobrze. Minister Domański nie reaguje na to, co się dzieje. Mamy niepokojące dane z raportu PIE dot. kondycji polskich przedsiębiorstw. Rentowność polskich firm jest najniższa od 10 lat
— powiedział poseł PiS.
W ostatnim okresie ta rentowność obrotu brutto spadła do 3,4 proc. Wyższe wskaźniki były nawet w czasach wielkich kryzysów, jak pandemia czy wojna na Ukrainie. Nie ma żadnych realnych działań rządu jeśli chodzi o powiększenie dostępu do kapitału dla polskich firm. Banki zarabiają krocie, a kredyty dla firm są niezwykle wysokie. Wysokie ceny energii powodują, że polskie firmy są nierentowne. Kryzys polskich firm to również kryzys finansów publicznych
— zastrzegł Jacek Sasin.
„PiS mówi: po pierwsze gospodarka”
Janusz Kowalski wskazał, że „PiS mówi: po pierwsze gospodarka”.
Dlatego KP PiS zgłosił kilkadziesiąt projektów ustaw gospodarczych, które są blokowane przez koalicję 13 grudnia. A takich dobrych ustaw gospodarczych brakuje ze strony tego rządu. Donald Tusk, w ramach rekonstrukcji, swojego człowieka Andrzeja Domańskiego, skierował na odcinek gospodarczy, który z punktu widzenia polskich miejsc pracy jest najważniejszy
— podkreślił poseł PiS.
Teraz Andrzej Domański zajął się rozwalaniem polskiej gospodarki. Apelujemy o to, aby dobrze zajmować się gospodarką. Obiecywali kilka miesięcy temu osłony dla przemysłu energochłonnego, wsparcie dla hutnictwa, cementowni, producentów papieru. Tu potrzebne są twarde decyzje
— mówił.
To jest dramat, że w MRiT Donald Tusk umieścił swojego człowieka, który rozwalił finanse publiczne, a teraz rozwala gospodarkę. To jest dramat dla Polski
— dodał Janusz Kowalski.
tt/X
