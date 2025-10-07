Konfederacja złożyła w Sejmie projekt uchwały potępiającej działania Izraela w Strefie Gazy. Lider partii Sławomir Mentzen stwierdził, że polscy posłowie nie mogą „odwracać wzroku od zbrodni” i zaapelował o stanowczą reakcję Sejmu wobec łamania praw człowieka na Bliskim Wschodzie.
Konfederacja złożyła dziś projekt uchwały w sprawie potępienia ludobójstwa w Strefie Gazy. Mam nadzieję, że polscy posłowie nie odwrócą wzroku od zbrodni, których dokonuje Izrael
— napisał Mentzen na platformie X.
Polityk do wpisu dołączył skan projektu uchwały w sprawie „łamania praw człowieka i prawa międzynarodowego na Bliskim Wschodzie”.
Sejm RP wyraża głęboki żal z powodu śmierci dziesiątek tysięcy ofiar cywilnych na Bliskim Wschodzie. Sejm RP potępia zbrodnicze ataki terrorystyczne Hamasu, wymierzone w ludność cywilną Izraela. Sejm RP potępia zbrodnicze ataki i mające charakter ludobójstwa działania wobec ludności cywilnej prowadzone przez siły zbrojne Izraela w Strefie Gazy
— brzmi treść projektu uchwały.
W projekcie zapisano też, że Sejm wyraża „stanowczy sprzeciw wobec mordowania ludności cywilnej i przypomina, że żadne cele polityczne ani wojskowe nie usprawiedliwiają zabijania niewinnych ludzi”.
Ludobójstwo, mordowanie, ostrzeliwanie, głodzenie, porywanie, więzienie i torturowanie to działania sprzeczne z uniwersalnymi wartościami wynikającymi z chrześcijaństwa i prawa naturalnego
— podkreślono.
W projekcie wskazano też, że Sejm wyraża stanowczy sprzeciw wobec zatrzymania przez Izrael obywateli Rzeczpospolitej Polskiej uczestniczących w akcji na rzecz mieszkańców Strefy Gazy i dodano, że jest to złamanie prawa międzynarodowego.
Sejm RP wzywa Ministra Spraw Zagranicznych do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy nielegalnego zatrzymania polskich obywateli, a także do wyjaśnienia śmierci polskiego pracownika humanitarnego Damiana Sobóla, zabitego 1 kwietnia 2024 r. w Strefie Gazy przez siły zbrojne Izraela
— czytamy w projekcie uchwały.
Posłowie w projekcie uchwały zaapelowali też do społeczności międzynarodowej o zdecydowane działania na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, wstrzymania działań zbrojnych, wprowadzenia międzynarodowych wojsk pokojowych i zagwarantowanie ochrony życia i zdrowia cywilów, niezależnie od ich wyzwania i narodowości.
Wojna w Strefie Gazy
Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W niewoli pozostaje obecnie 47 zakładników, według władz Izraela 20 z nich wciąż żyje. Według kontrolowanych przez Hamas władz w Strefie Gazy w izraelskim odwecie zginęło dotąd ponad 67,1 tys. Palestyńczyków.
Według organizacji pomocowych kryzys humanitarny, w tym głód, stale się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael wiosną przez ponad dwa miesiące całkowicie blokował dostawy do Strefy Gazy, a później częściowo je przywrócił. Instytucje międzynarodowe podkreślają, że głód w Strefie Gazy został wywołany sztucznie.
Izraelowi wielokrotnie zarzucano łamanie prawa międzynarodowego w czasie wojny, w tym popełnianie zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości oraz ludobójstwa. Oskarżenia były wysuwane m.in. w raportach organizacji broniących praw człowieka, a także instytucji ONZ.
Kraje Zachodu, które uznały Palestynę, wykluczają jednocześnie, by Hamas mógł w niej pełnić jakąkolwiek rolę i potępiają najazd tej organizacji na Izrael z 7 października 2023 r.
Wczoraj izraelskie MSZ podało, że z Izraela deportowano 171 zatrzymanych uczestników Globalnej Flotylli Sumud (GSF) płynącej do Strefy Gazy. W Grecji wylądowało troje biorących udział w akcji Polaków: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak. Jak przekazał rzecznik flotylli, Polacy wrócą do kraju nie wcześniej niż w środę.
W Globalnej Flotylli Sumud udział brało ok. 470 osób z 47 państw. Konwój został przechwycony w nocy ze środy na czwartek na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Organizatorzy deklarują, że celem misji było przełamanie nielegalnej izraelskiej blokady Strefy Gazy i przewiezienie tam pomocy humanitarnej. Trwa tam obecnie kryzys humanitarny wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z palestyńskim Hamasem.
