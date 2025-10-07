Piosenka o „Staszku”, „Tomku” i „Giertychu” wywołała furię przedstawicieli Koalicji 13 Grudnia! Do sprawy w ciekawy sposób odniósł się Sebastian Kaleta. „Gdzie tu wulgaryzm?” - pytał poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Jak donosi „Rzeczpospolita” w hotelu poselskim miało dojść do kolejnych nietypowych wydarzeń. Sprawa datowana jest na 6 sierpnia, czyli dzień zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Posłowie PiS, w tym Dariusz Matecki i Łukasz Mejza, mieli w obecności swojej politycznej konkurencji śpiewać następującą piosenkę:
Staszek piątka, Tomek dycha, a dwudziestka dla Giertycha.
O tę sprawę pytany był Sebastian Kaleta na antenie Polsat News. Poseł nawet odśpiewał wspomniany utwór.
No gdzie państwo słyszą tu wulgaryzm? Mogę o ósmej rano zaśpiewać to w Polsacie. Chyba taka obawa pana Grodzkiego, że jak stwierdziła prokuratura, 200 osób miało wskazać, że miał przyjmować korzyści majątkowe, że ta sprawa może wrócić prowadzi do tego, że ona taki rzeczy wynosi do mediów
– powiedział.
Poseł Matecki walczy z nowotworem. (…) W związku z tym nie spożywa alkoholu. Poseł Matecki cieszyłby się, że spożywa alkohol, bo jest zdrowy
– tłumaczył.
Tłumaczenia parlamentarzystów
Na łamach „Rzeczpospolitej” sprawę tłumaczył Dariusz Matecki.
Po prostu spokojnie sobie siedzieli, śpiewając ładną piosenkę. I jakieś wulgarne panie rzuciły się na nasz stolik z okrzykami. Jedno z nazwisk zapamiętałem, bo wyjątkowo mi się spodobało: senator Matecka z Platformy Obywatelskiej. Wszystkie strony na siebie pokrzyczały i panie sobie poszły. A następnie podeszła Straż Marszałkowska, by spytać, o co chodzi
– przekonywał.
Z kolei Wadim Tyszkiewicz z Koła Senackiego Niezależni i Samorządni przedstawił zupełnie inną wersję wydarzeń:
Pijana tłuszcza pod przywództwem Mateckiego, wspieranego przez Łukasza Mejzę, świętując zwycięstwo i zaprzysiężenie Nawrockiego, zaatakowała rynsztokowymi wulgaryzmami senatorki koalicji 15 października. Rozbawieni, prowokowali i zaczepiali, wyzywali i obrażali. Były wulgarne przyśpiewki. Mało brakowało, a doszłoby do rękoczynów
– twierdzi były prezydent Nowej Soli.
mly/X/Polsat News/„Rzeczpospolita”
