RMF FM podało, że posłowie Polski 2050 już uciekają z partii Szymona Hołowni. Sześciu z nich miało pytać o akces do PSL-u. Szymon Hołownia zdementował te informacje i zażartował, że wiceminister środowiska z Polski 2050 Mikołaj Dorożała przejdzie do PSL-u. Ostrzegał jednak koalicjantów, że jeśli podbiorą Polsce 2050 chociaż jednego posła, to będzie oznaczało to koniec koalicji.
Dzisiaj słyszałem, gdzieś mi ktoś powiedział, że 6 posłów rozmawia z PSL-em podobno. Był taki news rano, gruchnął. To ja chcę państwu powiedzieć, że ja też rozmawiałem z PSL-em w ubiegłym tygodniu dwa razy. Raz z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, raz z Piotrem Zgorzelskim i mamy taki plan, ponieważ tam też mają być wiceministrowie, też mogę powiedzieć, że Mikołaj Dorożała pójdzie do PSL-u
— żartował z doniesień prasowych na konferencji prasowej Szymon Hołownia.
Myślę, że nasi koledzy ze stronnictwa ludowego bardzo się ucieszą, a mówiąc poważnie większej głupoty w życiu nie słyszałem. Jeżeli ktoś dzisiaj chce mi powiedzieć, że jacyś posłowie rozglądają się za inną przynależnością, to niech mi poda nazwiska tych posłów. Nie ma takich posłów
— zapewnił marszałek Sejmu.
Oczywiście wiele toczy się rozmów na zewnątrz, ludzie pytają, posłowie też pytają, ale nie ma ani jednej osoby, która rozważałaby odejście z Polski 2050. Przeciwnie, wszyscy którzy są w Polsce 2050 kierują dzisiaj energię do środka
— stwierdził Hołownia.
Hołownia grozi rozpadem koalicji
Marszałek Sejmu zapowiadał, że Polski 2050 nie da się rozbić.
Nas się rozbić nie da, bo jesteśmy zgraną paczką po pierwsze, a po drugie, że jeżeli ktoś by nam z tej strony zaczął podbierać posłów, to chyba jest oczywiste, że to jest koniec koalicji. Myśmy się umówili z liderami bardzo dawno temu i rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że nie podobieramy sobie posłów
— mówił Szymon Hołownia.
A co byłoby, gdyby jednak koalicjanci podebrali posłów Polsce 2050?
To będzie oznaczało kompletny brak zaufania, kompletny rozpad tego, co nas łączy w koalicji i jeżeli ktoś ulegnie takiej pokusie, nawet jedna osoba, to dla nas jest to sytuacja absolutnie czerwonej linii, jej przekroczenia. Ktoś może powiedzieć - Polska 2050 nie będzie wtedy miała posłów. No to nie będziemy mieli wtedy rządu, to nie jest droga, którą powinniśmy dzisiaj iść
— ostrzegał.
