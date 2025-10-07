„Sędziowie podlegają konstytucji i ustawom. I prezydent wzywa ich do tego, aby w duchu swojej niezawisłości, niezależności przestrzegali prawa, a nie ulegali naciskom, w tym naciskom politycznym, jakie dzisiaj realizuje władza związana z Donaldem Tuskiem, a tak naprawdę sam minister Żurek ” - powiedział Szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Marcin Przydacz na antenie Radia Plus.
Nie milkną echa skandalicznego działania ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który rozporządzeniem chce zmienić system prawny. Chodzi oczywiście o próbę likwidacji losowania sędziów. Według pomysłu Żurka dwóch z trzech sędziów ma być wskazywanych ręcznie. Takie działanie spotkało się z krytyką nie tylko ze strony opozycji, ale także zwolenników obecnego rządu. Swoją dezaprobatę wyraził choćby Marcin Matczak.
Prezydent wzywa sędziów do przestrzegania prawa
Minister Przydacz został zapytany, czy prezydent Karol Nawrocki namawiał sędziów, żeby się buntowali przeciwko działaniom Waldemara Żurka.
Nie, wręcz przeciwnie. Namawia sędziów do przestrzegania prawa
— poinformował.
Następnie kontynuował:
Hierarchia prawa jest w Polsce jasna, konstytucja ją wyznacza. Po pierwsze konstytucja, po drugie ustawy, po trzecie dopiero rozporządzenia. Jeżeli minister Żurek chce zmieniać rzeczywistość ustawową albo jeszcze wyżej ulokowaną w hierarchii rozporządzeniami, to nie ma ku temu prawa.
Minister przypomniał, jak jest w Polsce skonstruowany system prawny.
Sędziowie podlegają konstytucji i ustawom. I prezydent wzywa ich do tego, aby w duchu swojej niezawisłości, niezależności przestrzegali prawa, a nie ulegali naciskom, w tym naciskom politycznym, jakie dzisiaj realizuje władza związana z Donaldem Tuskiem, a tak naprawdę sam minister Żurek
— dodał.
Przydacz: Żurek jest buntownikiem
Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta wskazał, że Żurek jest tym, który dopuszcza się bezprawia.
To nie pan prezydent namawia do buntu. To minister Żurek i jego środowisko, jeszcze wcześniej, zbuntowało się przeciwko prawu polskiemu. To minister Żurek nie chce przestrzegać prawa, jego akolici polityczni, nie zaakceptowali tego, że od roku 2015 do 2023 w Polsce rządziła - z nadania narodu - inna władza, która miała prawo do tego, aby zmieniać ustawy, zmieniać rzeczywistość prawną w Polsce
— stwierdził.
Dodał również:
Rolą pana Żurka było dostosowanie się do prawa, a nie bunt przeciwko władzy. To on jest buntownikiem.
Prezydencki minister ujawnił, że środowisko głowy państwa pracuje nad rozwiązaniami, które mają przekonać niepokornych sędziów i polityków do przestrzegania prawa.
Trwają prace nad tym - to nasi prawnicy nad tym [pracują] - aby sędziów, którzy nie chcą przestrzegać prawa, polityków, którzy nie chcą przestrzegać prawa, finalnie do tego przekonać, aby zaczęli przestrzegać prawa
— powiedział.
W środowisku prawicowym podnoszone są alarmujące głosy, że wraz z ekipą Tuska wrócili tak zwani „sędziowie na telefon”. Przykładem ich działań może być umorzenie sprawy polskiego wątku korupcyjnego Sławomira Nowaka.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Mocny spot PiS ws. „sędziów na telefon”! „Polacy zasługują na niezależne, uczciwe sądy, a nie na polityczny dyktat Tuska i Żurka”
— TYLKO U NAS. Prof. Piotrowski: Premier może wystąpić o uchylenie rozporządzenia Żurka. Jeśli tego nie uczyni, nie dopełni obowiązków
— Żurek wchodzi na Facebook. Opowiada o „autorytaryzmie” i… próbuje dowcipkować. „Żurek nie jest zupą pomidorową”
— Mocne stanowisko „Prawników dla Polski” ws. rozporządzenia Żurka: To mechanizmy z czasów PRL, chodzi o podporządkowanie sądów władzy
xyz/Radio Plus/300Polityka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742508-sedziowie-politycy-i-bezprawie-tajemnicza-zapowiedz-z-kprp
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.