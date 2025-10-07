„Na każdym kroku w Polsce szerzy się ZŁO” – napisał prezes Jarosław Kaczyński zapowiadając protest Prawa i Sprawiedliwości, który odbędzie się w sobotę 11 października w Warszawie.
11 października na Placu Zamkowym w Warszawie odbędzie się manifestacja organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Uczestnicy będą protestowali przeciwko Paktowi Migracyjnemu oraz umowie Mercosur. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14:00.
Wpis prezesa Kaczyńskiego
Na manifestację zaprasza prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński pisze o niebezpieczeństwie, które niesie za sobą Pakt Migracyjny oraz o zniszczeniu rolnictwa, do którego doprowadzi wprowadzenie w życie umowy Mercosur.
Ten rząd szkodzi Polsce każdego dnia! Pakt migracyjny to realne niebezpieczeństwo, umowa z krajami Mercosur to zniszczenie rolnictwa, a ręczne sterowanie składami sędziowskimi przez polityków obecnej koalicji to bezkarność dla swoich i represje wobec opozycji. Na każdym kroku w Polsce szerzy się ZŁO
– czytamy.
W swoim wpisie na portalu X, prezes Kaczyński zaprasza na protest, który odbędzie się na Placu Zamkowym w Warszawie.
Zatrzymajmy ich! Spotkajmy się na proteście w najbliższą sobotę, 11 października, na Placu Zamkowym w Warszawie. Protest przeciwko działaniom koalicji 13 grudnia!
– pisze Jarosław Kaczyński.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742504-protest-11-pazdziernika-prezes-kaczynski-zatrzymajmy-ich
