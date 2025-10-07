Partie tworzące Koalicję 13 grudnia notują fatalne wyniki sondażowe, a Polsce 2050 grozi nawet rozpad. Okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza tylko przyglądać się na pogłębiający się kryzys u konkurentów i już w dniach 24-25 października 2025 roku w Katowicach - jak podaje Interia - zorganizuje wielką konwencję programową z ponad setką paneli specjalistycznych! „Mamy czas przesilenia politycznego i chcemy być gotowi na każdą okoliczność” - powiedział Interii prof. Piotr Gliński, poseł PiS, były wicepremier i minister kultury.
Podobne konwencje PiS organizowało przed wyborami w 2015 roku i 2019 roku. Podobnie jak wówczas, tak i teraz za całość odpowiada prof. Piotr Gliński. Jak podała Interia, konwencja ma mieć 17 głównych sesji i ponad sto paneli specjalistycznych w siedmiu salach.
Łącznie odbędzie się ponad 120 debat o najważniejszych dla Polski sprawach. Chcemy pokazać nasz potencjał, nasze zaplecze eksperckie i kierunek myślenia o polskich sprawach. Jesteśmy jedyną partią w Polsce, która organizuje tak szerokie debaty programowe, która na tej podstawie przygotowuje własny program i następnie go realizuje, gdy dochodzi do władzy
— przekazał Piotr Gliński w rozmowie z Interią.
Przypominam, że rządząc zrealizowaliśmy ponad 90 procent naszego programu, z którym szliśmy do wyborów w 2015 i potem w 2019 roku
— dodał.
„PiS chce być przygotowany na każdą możliwość”
Hasłem przewodnim konwencji ma być „Myśląc: Polska”, a otworzyć i zamknąć wydarzenie ma prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Po co takie wydarzenie organizować dwa lata przed wyborami? Chodzić ma m.in. o gotowość na możliwość przedterminowych wyborów.
PiS chce być przygotowany na każdą możliwość. Także możliwość wcześniejszych wyborów. (…) Mamy czas przesilenia politycznego i chcemy być gotowi na każdą okoliczność. Ten rząd gnije i rozsypuje się na naszych oczach, nie wiemy, jak długo zdoła jeszcze funkcjonować, więc jako odpowiedzialna opozycja musimy być przygotowani. To oczywisty i normalny element pracy każdej partii politycznej
— wyjaśnił Piotr Gliński.
Zaletą organizowania konwencji programowej jest też to, że ma ona działania integracyjne dla partii i środowisk, którym leży na sercu dobro Polski oraz jest sygnałem dla wyborców, że jesteśmy środowiskiem najbardziej wiarygodnym i dobrze przygotowanym do rządzenia
— tłumaczył poseł PiS.
