Koalicja 13 grudnia gnije, a PiS organizuje wielką konwencję programową! "Chcemy być gotowi na każdą okoliczność"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Partie tworzące Koalicję 13 grudnia notują fatalne wyniki sondażowe, a Polsce 2050 grozi nawet rozpad. Okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza tylko przyglądać się na pogłębiający się kryzys u konkurentów i już w dniach 24-25 października 2025 roku w Katowicach - jak podaje Interia - zorganizuje wielką konwencję programową z ponad setką paneli specjalistycznych! „Mamy czas przesilenia politycznego i chcemy być gotowi na każdą okoliczność” - powiedział Interii prof. Piotr Gliński, poseł PiS, były wicepremier i minister kultury.

Podobne konwencje PiS organizowało przed wyborami w 2015 roku i 2019 roku. Podobnie jak wówczas, tak i teraz za całość odpowiada prof. Piotr Gliński. Jak podała Interia, konwencja ma mieć 17 głównych sesji i ponad sto paneli specjalistycznych w siedmiu salach.

Łącznie odbędzie się ponad 120 debat o najważniejszych dla Polski sprawach. Chcemy pokazać nasz potencjał, nasze zaplecze eksperckie i kierunek myślenia o polskich sprawach. Jesteśmy jedyną partią w Polsce, która organizuje tak szerokie debaty programowe, która na tej podstawie przygotowuje własny program i następnie go realizuje, gdy dochodzi do władzy

— przekazał Piotr Gliński w rozmowie z Interią.

Przypominam, że rządząc zrealizowaliśmy ponad 90 procent naszego programu, z którym szliśmy do wyborów w 2015 i potem w 2019 roku

— dodał.

PiS chce być przygotowany na każdą możliwość”

Hasłem przewodnim konwencji ma być „Myśląc: Polska”, a otworzyć i zamknąć wydarzenie ma prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Po co takie wydarzenie organizować dwa lata przed wyborami? Chodzić ma m.in. o gotowość na możliwość przedterminowych wyborów.

PiS chce być przygotowany na każdą możliwość. Także możliwość wcześniejszych wyborów. (…) Mamy czas przesilenia politycznego i chcemy być gotowi na każdą okoliczność. Ten rząd gnije i rozsypuje się na naszych oczach, nie wiemy, jak długo zdoła jeszcze funkcjonować, więc jako odpowiedzialna opozycja musimy być przygotowani. To oczywisty i normalny element pracy każdej partii politycznej

— wyjaśnił Piotr Gliński.

Zaletą organizowania konwencji programowej jest też to, że ma ona działania integracyjne dla partii i środowisk, którym leży na sercu dobro Polski oraz jest sygnałem dla wyborców, że jesteśmy środowiskiem najbardziej wiarygodnym i dobrze przygotowanym do rządzenia

— tłumaczył poseł PiS.

CZYTAJ TAKŻE: Posłowie Polski 2050 uciekają z tonącego statku. Kilku z nich już zgłosiło się do PSL-u. „Rozczarowanie postawą Hołowni”

tkwl/interia.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych