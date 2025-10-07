„Idziemy w kierunku Białorusi. Gdyby PSL nie miał nic do ukrycia, zostalibyśmy wpuszczeni, 10 minut byśmy porozmawiali i wrócilibyśmy do swoich obowiązków. To jest ostatnia senacka komisja rolnictwa. Przyjechali rolnicy z całej Polski, a minister Krajewski nie poświęcił nawet pięciu minut, żeby przyjść do rolników i wysłuchać naszych głosów” – tak senacką komisję rolnictwa skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 wiceszef NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Tomasz Ognisty.
Tomasz Ognisty zwrócił uwagę na fakt, że rolnicy przynieśli ze sobą symboliczną piaskownicę dla ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, jednak nie zostali nawet wpuszczeni na senacką komisję rolnictwa.
Czekamy też, aż pan senator Bober zdecyduje o wpuszczeniu nas do środka. Zapewne za chwileczkę wyjdzie do nas kolejne złote dziecko PSL-u Piotr Kukuczka, mieszkaniec tutejszej ziemi. Znamy go wszyscy. Też bardzo ciekawa historia awansu, skąd tutaj się pojawił. Więc czekamy na pana senatora…
