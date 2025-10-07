Co jeszcze rząd Koalicji 13 Grudnia może zniszczyć w Polsce? Gdyby Donaldowi Tuskowi zabrakło pomysłów z podpowiedzią pojawia się niemiecki publicysta Klaus Bachmann, który na łamach „Berliner Zeitung” przedstawia plan dotyczący prezesa Adama Glapińskiego i Narodowy Bank Polski.
W swoim tekście w niemieckiej gazecie Bachmann przekonuje czytelników, że zna powody wygranej Koalicji 13 Grudnia w wyborach z roku 2023.
Mogła to zrobić, ponieważ niezwykle wielu młodych wyborców w dużych miastach poszło do urn, ponieważ mieli dość ośmiu lat korupcji, ksenofobii (…) i izolacji polityki zagranicznej
– czytamy.
W tekście znalazł się też fragment wręcz spiskowej teorii autorstwa Bachmanna, o obowiązywaniu w Polsce „nieoficjalnej” drugiej konstytucji.
Oprócz oficjalnej konstytucji, która jest wielokrotnie łamana przez PiS, jest nieoficjalna, niepisana treść, której nikt nie wie dokładnie, ale której wszyscy się trzymają
– przekonuje.
„Deutsche Welle”, analizując tekst Bachmanna, zwraca uwagę na fragment dotyczący prezesa NBP Adama Glapińskiego.
Zdaniem Bachmanna ściganie polityków podejrzewanych o korupcję, przekroczenie kompetencji i niegospodarność ogranicza się do płotek w rodzaju Macieja Świrskiego, w latach 2022-2025 przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Natomiast grube ryby w rodzaju prezesa NBP Adama Glapińskiego pozostają bezkarne
– czytamy na dw.com.
Atak na polskie rezerwy?
Publicysta atakuje prezesa Adama Glapińskiego i podpowiada Tuskowi rozwiązanie problemu stworzonej przez jego rząd dziury budżetowej.
Rezerwy banku narodowego. Tam leży 260 miliardów dolarów
– pisze wprost niemiecki publicysta.
Jak dobrać się do rezerw NBP? Bachmann i na to ma pomysł. Przypomina o skandalicznych działaniach Donalda Tuska sprzed lat.
Donald Tusk już raz przeprowadził podobny manewr. Po 2007 roku, w kryzysie bankowym, znacjonalizował po prostu prywatne fundusze emerytalne i mógł w ten sposób „zmanipulować” poziom długu publicznego w dół, by wesprzeć banki w tarapatach
– przekonuje Bachmann.
To jednak nie koniec. Zdaniem Niemca, Adam Glapiński blokuje przekazanie Tuskowi środków, których ten „potrzebuje”.
Wrogo nastawiony prezes banku narodowego, który pracuje nad tym, by Tusk nie dostał pieniędzy, których potrzebuje, i przegrał wybory
– czytamy.
Następnie Bachmann dopinguje Tuska, by podjął zdecydowane działania wobec prezesa Glapińskiego. Porównuje sytuację do tej, w której niszczono Macieja Świrskiego.
Politycznie decydujące pytanie jest jednak inne: Czy Tusk chce przegrać następne wybory i utorować PiS drogę do władzy, czy też istnieje inny powód, dla którego nie postępuje wobec Glapińskiego tak samo, jak wobec Macieja Świrskiego?
– pyta niemiecki publicysta.
mly/dw.com/berliner-zeitung.de/niezalezna.pl
