Prawo i Sprawiedliwość opublikowało bardzo mocny spot w mediach społecznościowych, w którym pokazane jest, jak będzie wyglądał wymiar sprawiedliwości pod dalszymi rządami ekipy Tuska.
Na początku ukazano krótką rozmowę, która przedstawia metodę możliwego działania i skalę problemu.
No cześć. Jutro jest taka sprawa do załatwienia. Wiesz, Romkowi chcą coś przyklepać. Niby narozrabiał, ale jest w końcu nasz
— powiedział tajemniczy rozmówca.
Okej, to dam Mirka i Wiolę. Oni też są od nas. Wiedzą jak to skręcić
— odpowiedział drugi.
Dzięki Waldek
— podziękował tajemniczy rozmówca.
PiS: Tak będą wyglądały sądy Tuska i Żurka
Tak będą wyglądały sądy Tuska i Żurka. Oni cofają nas do czasów sędziów na telefon. Zmienili sposób wyboru składów orzekających. Teraz o tym, kto będzie sądził, zdecyduje nie losowanie, ale ich ludzie. Efekt sprawy kolegów Tuska, czyli Sławomira Nowaka, Tomasza Grodzkiego czy Romana Giertycha zostały zamiecie pod dywan. To nie reforma sądów, to ich przejęcie. Polacy zasługują na niezależne, uczciwe sądy, a nie na polityczny dyktat Tuska i Żurka
— wyjaśnił lektor ze spotu.
Sprawa Romana Giertych czy Sławomira Nowaka pokazują dobitnie, że nie o sprawiedliwość tu chodzi, a kontynuowanie „doktryny Neumanna”…
