Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” wraz ze Stowarzyszeniem Prokuratorów „Ad Vocem” przygotowały raport „poświęcony kondycji rządów prawa w Polsce”. „Publikacja dokumentuje liczne przypadki systemowego łamania praworządności przez obecne władze” - poinformowali „Prawnicy dla Polski”.
Liczący 166 stron raport - wydany w języku angielskim - nosi znamienny tytuł: „Banda zbójców czy światłe miasto na wzgórzu? Dylematy wobec ruiny rządów prawa w Polsce”. Otwiera go cytat ze Świętego Augustyna: „Czymże są państwa wyzute ze sprawiedliwości, jeśli nie bandą zbójców?” (De Civitate Dei, IV, 4, 1).
Publikacja dokumentuje liczne przypadki systemowego łamania praworządności przez obecne władze:
represje wobec sędziów i prokuratorów,
bezprawne pozbawienia wolności posłów opozycji,
ingerencję w skład i funkcjonowanie sądów,
ręczne sterowanie przydziałem spraw,
ograniczanie wolności mediów,
nadużywanie uprawnień przez organy władzy wykonawczej
— zdradza stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”.
Raport stanowi kontynuację czterech wcześniejszych publikacji Stowarzyszenia, które ujawniały m.in. przejęcie prokuratury, czystki kadrowe w sądach, łamane zasady trójpodziału władzy oraz nadużycia w trakcie wyborów prezydenckich 2025 roku. Nowy raport stawia jednak pytanie zasadnicze: Czy Polska – kraj o tysiącletnim dziedzictwie wolności i prawa – ma pozostać państwem prawa, czy też stoczyć się w stronę „bandy zbójców”, o której pisał Święty Augustyn?
— podkreśliło Stowarzyszenie.
„Raport jest apelem o przywrócenie prawdy”
W jakim celu środowiska prawnicze zdecydowały się przygotować wspomniany raport?
Nie godzimy się na niszczenie fundamentów naszego państwa. Raport jest apelem o przywrócenie prawdy, sprawiedliwości i ładu konstytucyjnego, a zarazem świadectwem dla opinii publicznej w Polsce i na świecie, że w naszym kraju wciąż są ludzie wierni zasadom prawa, wolności i etyki zawodowej. Publikacja skierowana jest zarówno do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, jak i do opinii publicznej za granicą – w szczególności w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej – aby ukazać prawdziwy obraz ruiny rządów prawa w Polsce, często błędnie interpretowany na arenie międzynarodowej
— zaznaczyli „Prawnicy dla Polski”.
Szczególne podziękowania kierujemy do naszych zagranicznych Przyjaciół, którzy z poświęceniem przekazują prawdę o Polsce opinii publicznej w USA i Europie. Ich wsparcie potwierdza, że idea rządów prawa i wolności obywatelskich pozostaje wartością uniwersalną, niezależną od granic i ustrojów. Wierzymy, że Polska nie musi stać się „bandą zbójców”, lecz może być „światłym miastem na wzgórzu” – symbolem sprawiedliwości, wolności i prawdy, promieniującym na całą Europę
— podkreślili.
„Machina bezprawia w Polsce nadal działa bez kontroli”
Pomimo naszych konsekwentnych wysiłków w celu udokumentowania tych nadużyć, machina bezprawia w Polsce nadal działa bez kontroli. Od czasu opublikowania pierwszego raportu niecały rok temu, doszło do nowych naruszeń: bezprawnego zatrzymania posłów opozycji, represji wobec sędziów i prokuratorów, bezprawnego mianowania sędziów, uniemożliwiania sędziom orzekania, politycznej manipulacji przydziałem spraw, tłumienia wolności mediów, prześladowania krytyków rządu i nieludzkiego traktowania obywateli. Te przykłady, zebrane w niniejszym raporcie, stanowią jedynie fragment szerszego schematu, który wielokrotnie szokuje opinię publiczną. Wśród wielu niezgłoszonych przypadków znajdują się ataki na Trybunał Konstytucyjny i Krajową Radę Sądownictwa, przeszukanie mieszkania dziennikarki opozycyjnej Ewy Stankiewicz w celu odnalezienia fragmentów wraku z katastrofy samolotu smoleńskiego z 10 kwietnia 2010 r.
— podkreślono we wstępie raportu.
Dla obywateli Polski opisane w nim nadużycia nie są zaskoczeniem: władze notorycznie łamią prawo, nadużywają upolitycznionej Prokuratury i wnoszą sfabrykowane oskarżenia przeciwko działaczom opozycji i krytykom. Każdego dnia pojawiają się nowe dowody, które alarmują każdego, kto szanuje praworządność. Niezależne media nadal donoszą o tych nadużyciach w kraju, ale informacje poza granicami Polski są skąpe. Osoby sprawujące obecnie władzę korzystają z ochrony instytucji Unii Europejskiej. Paradoksalnie, pomimo naruszeń prawa na skalę niespotykaną od upadku komunizmu w 1989 roku, rząd nadal jest postrzegany przez wielu na Zachodzie jako demokratyczny. Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby uświadomić realność tych naruszeń kręgom opiniotwórczym w Stanach Zjednoczonych i innych społeczeństwach demokratycznych
— dodano.
Cały raport można przeczytać tutaj.
