Jak podaje „Dziennika Gazeta Prawna” Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje zmiany w zasadach wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z propozycją, o mandat w KRS mogliby ubiegać się jedynie sędziowie z co najmniej dziesięcioletnim stażem orzeczniczym - choć wciąż trwa spór, jak dokładnie ten staż miałby być liczony.

Według dziennika, główna zmiana w projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, nad którym obecnie pracuje MS, dotyczy sposobu wyłaniania sędziowskiej części tego organu.

Nadal dyskusyjna pozostaje m.in. kwestia dotycząca tego, w jaki sposób liczony będzie 10-letni staż orzeczniczy, bez którego sędzia nie będzie mógł się ubiegać o członkostwo w KRS. Spór dotyczy tego, czy staż ten będzie liczony od momentu otrzymania przez kandydata pierwszej nominacji na stanowisko sędziego, czy też od momentu objęcia stanowiska w sądzie, w którym obecnie orzeka

— czytamy w artykule.

„DGP” poinformował też, że w resorcie trwają dyskusje na temat tego, kto miałby przeprowadzić nowe wybory do KRS: czy miałaby to robić Państwowa Komisja Wyborcza, czy też sądy apelacyjne. Projektodawcy zastanawiają się również nad ewentualnym zagwarantowaniem poszczególnym apelacjom, że będą miały swojego przedstawiciela w radzie.

