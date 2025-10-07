Jak podaje „Dziennika Gazeta Prawna” Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje zmiany w zasadach wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z propozycją, o mandat w KRS mogliby ubiegać się jedynie sędziowie z co najmniej dziesięcioletnim stażem orzeczniczym - choć wciąż trwa spór, jak dokładnie ten staż miałby być liczony.
Według dziennika, główna zmiana w projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, nad którym obecnie pracuje MS, dotyczy sposobu wyłaniania sędziowskiej części tego organu.
Nadal dyskusyjna pozostaje m.in. kwestia dotycząca tego, w jaki sposób liczony będzie 10-letni staż orzeczniczy, bez którego sędzia nie będzie mógł się ubiegać o członkostwo w KRS. Spór dotyczy tego, czy staż ten będzie liczony od momentu otrzymania przez kandydata pierwszej nominacji na stanowisko sędziego, czy też od momentu objęcia stanowiska w sądzie, w którym obecnie orzeka
— czytamy w artykule.
„DGP” poinformował też, że w resorcie trwają dyskusje na temat tego, kto miałby przeprowadzić nowe wybory do KRS: czy miałaby to robić Państwowa Komisja Wyborcza, czy też sądy apelacyjne. Projektodawcy zastanawiają się również nad ewentualnym zagwarantowaniem poszczególnym apelacjom, że będą miały swojego przedstawiciela w radzie.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742493-resort-zurka-szykuje-zmiany-w-krs-mozliwa-wielka-rewolucja
