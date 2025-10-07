Szymon Hołownia zapowiedział, że 13 listopada złoży rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, a wybór kolejnego marszałka ma zostać przeprowadzony 19 listopada. Poinformował, że omówili to już z Włodzimierzem Czarzastym, który zgodnie z umową koalicyjną ma być marszałkiem w drugiej połowie kadencji.
Zgodnie z umową koalicyjną, lider Polski 2050 jest marszałkiem Sejmu do 13 listopada, natomiast od 14 listopada do końca kadencji tę funkcję przejąć ma współprzewodniczący Nowej Lewicy i obecny wicemarszałek.
Zmiany na funkcji marszałka
Na dzisiejszym briefingu przed posiedzeniem Sejmu Hołownia powiedział, że ostatnio spotkał się z Czarzastym, by omówić szczegóły dotyczące zmiany na funkcji marszałka. Zaznaczył też, że muszą zostać spełnione warunki koalicyjne, czyli nominowanie na funkcję wicepremiera rekomendowanej przez Radę Krajową Polski 2050 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
Jeżeli te warunki zostaną spełnione, to umówiliśmy się, że 13 listopada ja złożę rezygnację ze skutkiem na 19 listopada, dlatego, że 19 listopada to jest dzień, w którym jest posiedzenie Sejmu
— powiedział Hołownia.
Dodał, że w dniu wskazanym w umowie koalicyjnej nie ma zaplanowanego posiedzenia Sejmu.
Umówiliśmy się z marszałkiem Czarzastym, że nie będziemy zwoływać dodatkowego posiedzenia tylko dla powołania marszałka
— powiedział Hołownia.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Hołownia o końcu Trzeciej Drogi: Ktoś puścił przeciek, którego nie powinien puścić. Nie wiem kto to zrobił. Żałuję, że stało się to w ten sposób
— Hołownia ma konkurenta z Polski! O stanowisko komisarza w ONZ ubiega się także… były kandydat do PE z listy Trzeciej Drogi
— Hołownia nie chce być „marszałkiem rotacyjnym”? Lewica domaga się fotela dla Czarzastego. Lider Polski 2050 mówi o „renegocjacji umowy”
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742491-holownia-ujawnia-wiemy-kiedy-ustapi-ze-stanowiska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.