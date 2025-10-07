Od kilku dni opinią publiczną w Polsce wstrząsają informacje o problemach kolejnych rolników, którzy są zmuszeni rozdawać swoje plony lub sprzedawać je za grosze. Do sprawy odniósł się prezes Jarosław Kaczyński, który odpowiadał na pytanie Telewizji wPolsce24.
Polskę obiegły przykłady kilku rolników, którzy efekty swojej pracy – paprykę, cebulę czy śliwki – muszą rozdawać za darmo, by nie zgniły lub prosić Polaków o pomóc w zbieraniu tych warzyw, a następnie sprzedawać je za bezcen.
Sytuacja jest jednak dużo poważniejsza i nie dotyczy tylko pojedynczych przypadków w różnych miejscach Polski. Los polskich rolników robi się coraz trudniejszy.
Jarosław Kaczyński o rolnikach
Do sprawy odniósł się prezes Prawa i Sprawiedliwości, który rozmawiał z dziennikarzami w Sejmie. O los polskich rolników zapytała Jarosława Kaczyńskiego dziennikarka Telewizji wPolsce24.
W odpowiedzi lider PiS mówił o „kompletnym kryzysie” dotykającym polskiego rolnictwa.
Wiem, że jedną ze spraw, o której będziemy rozmawiać na tym spotkaniu na Placu Zamkowym, to jest kompletny kryzys w rolnictwie, załamanie się. Traktujemy to jako element szerszego planu antypaństwowego, antynarodowego
– powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.
