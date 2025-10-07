Prezes Jarosław Kaczyński odpowiadał na pytania dziennikarzy w Sejmie. Gdy zmierzał na salę plenarną, jedno z pytań zadała Justyna Dobrosz-Oracz z neo TVP Info. W odpowiedzi szef Prawa i Sprawiedliwości zareagował bardzo jednoznacznie.
Jarosław Kaczyński mówił dziennikarzom o skandalicznych działaniach obozu politycznego Donalda Tuska.
Problem polega na tym, że Platforma nie chce uznawać reguł demokracji. Tak, jak nie chce uznawać prawa
– stwierdził.
Pytanie o spotkaniu Bielana
Następnie pytanie zadała Justyna Dobrosz-Oracz, która pytała o spotkanie prezesa PiS w mieszkaniu Adama Bielana, w którym udział brał Szymon Hołownia.
Dlaczego nie chciał pan przyjść np. do gabinetu marszałka, tylko jakieś potajemne spotkania w domu Adama Bielana?
– pytała pracowniczka neo-TVP Info.
W odpowiedzi Jarosław Kaczyński powiedział, że ma prawo prowadzić rozmowy w taki sposób, jaki mu się podoba.
Proszę naprawdę się nie ośmieszać. Mogę rozmawiać tak, jak mi wygodnie. Lubię spotkania u pana europosła Bielana, bo jest tam miło. Ma bardzo miłą małżonkę. Świetne jedzenie
– odparł prezes Prawa i Sprawiedliwości.
