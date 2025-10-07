W punkt! Tak prezes Jarosław Kaczyński odpowiedział na pytanie Dobrosz-Oracz: "Proszę naprawdę się nie ośmieszać"

Prezes Jarosław Kaczyński odpowiadał na pytania dziennikarzy w Sejmie. Gdy zmierzał na salę plenarną, jedno z pytań zadała Justyna Dobrosz-Oracz z neo TVP Info. W odpowiedzi szef Prawa i Sprawiedliwości zareagował bardzo jednoznacznie.

Jarosław Kaczyński mówił dziennikarzom o skandalicznych działaniach obozu politycznego Donalda Tuska.

Problem polega na tym, że Platforma nie chce uznawać reguł demokracji. Tak, jak nie chce uznawać prawa

– stwierdził.

Pytanie o spotkaniu Bielana

Następnie pytanie zadała Justyna Dobrosz-Oracz, która pytała o spotkanie prezesa PiS w mieszkaniu Adama Bielana, w którym udział brał Szymon Hołownia.

Dlaczego nie chciał pan przyjść np. do gabinetu marszałka, tylko jakieś potajemne spotkania w domu Adama Bielana?

– pytała pracowniczka neo-TVP Info.

W odpowiedzi Jarosław Kaczyński powiedział, że ma prawo prowadzić rozmowy w taki sposób, jaki mu się podoba.

Proszę naprawdę się nie ośmieszać. Mogę rozmawiać tak, jak mi wygodnie. Lubię spotkania u pana europosła Bielana, bo jest tam miło. Ma bardzo miłą małżonkę. Świetne jedzenie

– odparł prezes Prawa i Sprawiedliwości.

mly/Telewizja wPolsce24

