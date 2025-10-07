„Rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej potwierdziła, że będą chcieli zagłodzić Trybunał Konstytucyjny i ciąć wydatki na Kancelarię Prezydenta Polski. Rozwalanie Polski, gdy wojna u bram leży tylko w interesie Putina Panie Premierze Donaldzie Tusku” – bije na alarm europoseł PiS Michał Dworczyk, nawiązując do wypowiedzi rzeczniczki klubu KO Doroty Łobody, która padła na antenie radiowej Jedynki.
Sejm dziś po godz. 10 rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Posłowie m.in. rozpoczną prace nad projektem ustawy budżetowej na 2026 r. Głównym i najważniejszym punktem prac będzie przeprowadzenie pierwszych czytań projektu ustawy budżetowej na 2026 r. oraz projektu tzw. ustawy okołobudżetowej.
„Pójdziemy tym tropem”
O kwestiach związanych z budżetem mówiła na antenie radiowej Jedynki rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda, która nie wyklucza kolejnych cięć na Trybunał Konstytucyjny.
A czy będziecie chcieli przy okazji na przykład zagłodzić Trybunał Konstytucyjny, zagłodzić inne instytucje? Business Insider pisze o takim możliwym scenariuszu, że tutaj możecie i poszukać oszczędności i też wykorzystać okazję do złośliwości
— zapytał Karol Surówka w „Sygnałach dnia”.
Budżet Trybunału Konstytucyjnego już w poprzednim roku został okrojony i myślę, że pójdziemy tym tropem. To jest instytucja, która działa nielegalnie. Osoby, które zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym, są doskonale świadome tego, że to nie jest instytucja, która została w prawidłowy sposób powołana
— stwierdziła rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda w radiowej Jedynce.
„Będą chcieli zagłodzić TK”
Te słowa skomentował europoseł PiS Michał Dworczyk na platformie X.
Rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej potwierdziła, że będą chcieli zagłodzić Trybunał Konstytucyjny i ciąć wydatki na Kancelarię Prezydenta Polski. Rozwalanie Polski, gdy wojna u bram leży tylko w interesie Putina Panie Premierze Donaldzie Tusku
— napisał polityk.
