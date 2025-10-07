WIDEO

Franciszek Sterczewski opuścił terytorium Izraela! Polski poseł nie jest już w rękach izraelskich służb. Dotarł do Aten

autor: Fratria/X

Pełna emocji epopeja z udziałem Franciszka Sterczewskiego dobiega końca. Poseł na Sejm RP, który brał udział w wyprawie Flotylli Sumud został deportowany przez Izrael do Grecji. W sieci pojawiło się nagranie, na którym deputowany do polskiego parlamentu jest już w Europie.

Flotylla Sumud, składająca się z ponad 40 łodzi i ponad 400 wolontariuszy z 47 krajów, została zatrzymana w nocy z 1 na 2 października przez izraelską marynarkę wojenną na wodach międzynarodowych w odległości około 80 mil morskich od Strefy Gazy.

Zatrzymanie przez Izrael

Od tej pory aktywiści pozostawali w dyspozycji służb Izraela, apelując o wsparcie międzynarodowe. Wśród przebywała trójka Polaków, w tym poseł Franciszek Sterczewski.

Jak wynika z nagrania, które pojawiło się w sieci, Sterczewski pozostaje już poza jurysdykcją Izraela. Został wydalony do Grecji. Global Movement To Gaza Poland potwierdziło, że poseł znajduje się już w Atenach.

Na filmie Sterczewski, w otoczeniu innych aktywistów, wykrzykuje hasło „Wolna Palestyna”.

