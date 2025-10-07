„Trzeba się od Niemców nauczyć, że nie ma ‘za naszą i waszą’, tylko jest najpierw za ‘naszą’, a dopiero potem ‘za waszą’. W Polsce jest odwrotnie. Myślę, że nasze emocje słowiańskie powinniśmy wsadzić gdzieś do kieszeni i myśleć tylko i wyłącznie o Polsce. Egocentrycznie, nacjonalistycznie, musimy myśleć o Polsce i o naszych interesach” - podkreślił na antenie telewizji wPolsce24 Marek Jakubiak, lider koła poselskiego Wolni Republikanie. Poseł był gościem programu „Rozmowa Wikły”. „W 2013 roku podpisano porozumienie między policją polską a niemiecką, że oni mogą penetrować Polskę, mogą zatrzymywać ludzi na terytorium Polski. I to podpisał chyba rząd Ewy Kopacz. Mam wyrzut sumienia, bo o tej umowie rzadko kto wiedział. Przez osiem lat było to nieeksploatowane przez Niemców, więc nie dowiedzieliśmy się, że takie porozumienie zostało podpisane” - opowiedział również. …
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742477-tylko-u-nas-jakubiak-merkel-to-europejski-szkodnik