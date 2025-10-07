TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Niemieckie służby grasują po Polsce! Jakubiak: W 2013 r. podpisano porozumienie. Oni mogą penetrować Polskę

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Telewizja wPolsce24
autor: Telewizja wPolsce24

Trzeba się od Niemców nauczyć, że nie ma ‘za naszą i waszą’, tylko jest najpierw za ‘naszą’, a dopiero potem ‘za waszą’. W Polsce jest odwrotnie. Myślę, że nasze emocje słowiańskie powinniśmy wsadzić gdzieś do kieszeni i myśleć tylko i wyłącznie o Polsce. Egocentrycznie, nacjonalistycznie, musimy myśleć o Polsce i o naszych interesach” - podkreślił na antenie telewizji wPolsce24 Marek Jakubiak, lider koła poselskiego Wolni Republikanie. Poseł był gościem programu „Rozmowa Wikły”. „W 2013 roku podpisano porozumienie między policją polską a niemiecką, że oni mogą penetrować Polskę, mogą zatrzymywać ludzi na terytorium Polski. I to podpisał chyba rząd Ewy Kopacz. Mam wyrzut sumienia, bo o tej umowie rzadko kto wiedział. Przez osiem lat było to nieeksploatowane przez Niemców, więc nie dowiedzieliśmy się, że takie porozumienie zostało podpisane” - opowiedział również.

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych