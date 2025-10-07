Posłowie Polski 2050 już uciekają z partii Szymona Hołowni? Dziennikarz RMF FM ustalił, że o akces do Polskiego Stronnictwa Ludowego pytało sześciu parlamentarzystów. „Kolejni sondują możliwość transferu do Platformy Obywatelskiej” - czytamy.
Partia Szymona Hołowni od wielu miesięcy w sondażach znajduje się pod progiem wyborczym. Ostatnio lider Polski 2050 poinformował, że nie zamierza być dłużej przewodniczącym partii, a swoją karierę chce kontynuować w międzynarodowych organizacjach. Trudno więc się dziwić, że posłowie Polski 2050 widząc, że lider partii ucieka z tonącego statku, też zaczęli szukać szalup ratunkowych.
Z doniesień dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy wynika, że posłowie Polski 2050 są rozczarowani postawą Hołowni, który porzucił własną partię.
„Każdy racjonalnie myślący…”
O te doniesienia pytana była na antenie stacji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.
PSL jest naszym koalicjantem i PSL ma swoich własnych posłów i każdy racjonalnie myślący nawet jeśli nie myśli ideowo, wartościowo i programowo, a bardzo wiele osób w Polsce 2050 tak myśli, to rozumie, że na liście PSL będą posłowie PSL-u
— powiedziała Pełczyńska-Nałęcz, zapytana o informacje o możliwym odejściu sześciu posłów z Polski 2050.
Mam pewność, że połączyła nas nie osoba, a idea
— dodała.
kk/RMF FM
