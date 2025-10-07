„To Angela Merkel zbudowała tego agresora, tego ludobójcę, to ona go wyhodowała swoją prorosyjską polityką. To ona pozwalała na budowanie Nord Stream 2 i to już w momencie, kiedy była agresja na Krym, na wschodnią Ukrainę i to ona dzisiaj próbuje się wybielać tego rodzaju absurdalnymi oskarżeniami pod adresem rządów krajów bałtyckich i Polski” - mówił były szef MEN prof. Przemysław Czarnek na antenie Telewizji wPolsce24.
Była kanclerz Niemiec Angela Merkel w wywiadzie dla węgierskiego portalu internetowego „Partizan” stwierdziła, że to działania Polski i państw bałtyckich przyczyniły się do ataku Rosji na Ukrainę. …
