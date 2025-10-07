TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Merkel odpowiada za Putina. Czarnek: To ona zbudowała tego agresora, ludobójcę. To ona go wyhodowała prorosyjską polityką

Sprawdź Przemysław Czarnek / autor: Fratria
Przemysław Czarnek / autor: Fratria

To Angela Merkel zbudowała tego agresora, tego ludobójcę, to ona go wyhodowała swoją prorosyjską polityką. To ona pozwalała na budowanie Nord Stream 2 i to już w momencie, kiedy była agresja na Krym, na wschodnią Ukrainę i to ona dzisiaj próbuje się wybielać tego rodzaju absurdalnymi oskarżeniami pod adresem rządów krajów bałtyckich i Polski” - mówił były szef MEN prof. Przemysław Czarnek na antenie Telewizji wPolsce24.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Błaszczak o Merkel: To ona ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się na Ukrainie. To jej polityka zbudowała Putina

Była kanclerz Niemiec Angela Merkel w wywiadzie dla węgierskiego portalu internetowego „Partizan” stwierdziła, że to działania Polski i państw bałtyckich przyczyniły się do ataku Rosji na Ukrainę. …

