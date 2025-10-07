To budzi kontrowersje! Niemieckie służby przeszukały mieszkanie Wołodymyra Ż. Jakim prawem? "Zabrała i wywiozła z Polski"

W sieci zaalarmowano, że niemieckie służby dokonały przeszukania mieszkania Wołodymyra Ż. w podwarszawskiej miejscowości. Jak ujawnił niedawno na antenie Telewizji wPolsce24 obrońca Wołodymyra Ż. Tymoteusz Paprocki, do sytuacji tej doszło w ubiegłym roku. I choć dokonywało się to w asyście polskich funkcjonariuszy, są w tej sprawie inne, również kontrowersyjne aspekty!

Dziennikarz Polsat News Grzegorz Jankowski we wpisie w mediach społecznościowych zamieścił alarmujący wpis dotyczący sprawy Wołodymyra Ż. Przypomnijmy, warszawski sąd okręgowy przedłużył do 9 listopada areszt dla podejrzanego o wysadzenie Nord Stream. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez niemieckie służby.

Niemieckie służby przeszukały mieszkanie Wołodymra Ż. w podwarszawskiej miejscowości” - powiedział Piotr Kusznieruk w moim programie. Jego zdaniem niemieccy funkcjonariusze nie powinni mieć na to przyzwolenia, a przeszukania w Polsce muszą być dokonywane przez polskie służby. Wołodymyr Ż. jest podejrzewany przez Niemcy o wysadzenie rurociągów Nord Stream

— czytamy.

Niemcy nie mają prawa

Na doniesienia te zareagował w serwisie X mecenas Bartosz Lewandowski.

Czy to jest żart? Niemieckie służby nie mają prawa wykonywania żadnych czynności procesowych w Polsce

— podkreślił.

Jeśli jest Europejski Nakaz Dochodzeniowy wydany przez Niemcy, czynności realizują polscy funkcjonariusze. Jeśli jest Europejski Nakaz Aresztowania wydany przez Niemcy, zatrzymania dokonują Polacy. W bardzo ograniczonym zakresie czynności na terytorium Polski (w pasie przygranicznym) mogą wyjątkowo wykonywać służby niemieckie na podstawie umowy polsko-niemieckiej z 2015. Ale jakim cudem pod Warszawą niemieckie służby sobie wchodzą, robią przeszukanie i wywożą dowody?

— zapytał.

To był w ubiegłym roku

O sprawie tej alarmował już na antenie Telewizji wPolsce24 obrońca Wołodymyra Ż. Tymoteusz Paprocki, który poinformował, że do przeszukania mieszkania podejrzanego przez służby niemieckiego doszło w ubiegłym roku.

Służby niemieckie były w ubiegłym roku, w czasie przeszukania mieszkania mojego klienta

— mówił. Jak wskazywał jednocześnie, że czynności w ubiegłym roku dokonywano w asyście polskich funkcjonariuszy.

To nie jedyne kontrowersje

Mówiąc o tej sprawie z kolei na antenie Radia Zet Paprocki wskazał natomiast, że niemieckie służby skonfiskowały sprzęt należący do Ż. na terenie Polski.

Zatrzymane zostały rzeczy, które strona niemiecka od razu zabrała i wywiozła z Polski. Chodzi o sprzęt płetwonurkowy, który mój klient wykorzystuje hobbystycznie, ale też o część sprzętów budowlanych wykorzystywanych w związku z prowadzoną przez niego działalnością

— mówił.

Co ważne, w postanowieniu była tylko mowa o zabezpieczeniu telefonów komórkowych, dysków przenośnych czy komputerów. My składaliśmy zażalenie w tej sprawie i niestety sąd stwierdził, że pomimo braku postanowienia, biorąc pod uwagę przepisy i duch prawa, należało zabrać inne rzeczy

— zaznaczył.

