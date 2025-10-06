„Interpretuję słowa byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel tak, że to jest taka sama prawda, jak to, że nikt nie protestował przeciwko Nord Streamowi” - ocenił wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, odnosząc się do wypowiedzi Merkel, obarczającej Polskę winą za wojnę w Ukrainie. Ciekawe, czy na jakiekolwiek krytyczne słowa wobec byłej niemieckiej liderki stać będzie teraz premiera Donalda Tuska?
Była kanclerz Niemiec Angela Merkel w wywiadzie dla węgierskiego portalu internetowego „Partizan” oskarżyła Polskę i państwa bałtyckie o przyczynienie się do ataku Rosji na Ukrainę! Wywołało to falę mocnych komentarzy wśród polskich polityków i komentatorów.
Uderzenie w Merkel
Sikorski pytany na konferencji prasowej o interpretację tych słów, odpowiedział, że on interpretuje je tak, że to jest „taka sama prawda, jak to co (Merkel) powiedziała w swoich memuarach, że nikt z Europy Środkowej nie protestował przeciwko Nord Streamowi”.
Proszę zobaczyć, jaka była reakcja rządu niemieckiego na to, co powiedziałem w 2007 roku o tym, jak nie lubimy porozumień ponad naszymi głowami, więc widocznie pani kanclerz zapomniała o tym, jak jej własny rząd reagował na nasze protesty
— dodał szef MSZ.
Wysadzenie Nord Stream 2
Podczas konferencji prasowej Radosław Sikorski zabrał głos także na temat sprawy ewentualnej ekstradycji obywatela Ukrainy, Wołodymyra Z., podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream.
Nie śmiałbym wpływać na stanowisko niezawisłego polskiego sądu
— mówił polityk, który w przeszłości oskarżył o wysadzenie gazociągu Amerykanów.
Został on zapytany ponadto, czy kontaktował się w tej sprawie ze stroną ukraińską.
Tak, rozmawiałem o tym z ministrem Sybihą, który zapewnił mnie, że ich obywatel otrzyma oczywiście wsparcie konsularne
— zaznaczył.
