„Chcemy, żeby ci, którzy starają się o polskie obywatelstwo byli osobami, które realizują reguły gry, które panują w Polsce. Ta ustawa dotyka m. in. wydłużenia okresu oczekiwania na obywatelstwo polskie - żeby je uzyskać trzeba stale żyć na terenie Polski mieć stały dochód co najmniej na przestrzeni 10 lat ” - powiedział na konferencji prasowej PiS poseł Paweł Hreniak, przedstawiając projekt nowelizacji ustawy o obywatelstwie autorstwa PiS. „Ci, którzy starają się o obywatelstwo, będą musieli pokazać, że z Polską wiążą swoje życie i chcą, żeby Polska była ich krajem. Taka jest intencja tej ustawy” - wtórował mu poseł Michał Moskal.
Poseł Hreniak poinformował, że klub Prawa i Sprawiedliwości złożył projekt nowelizacji ustawy o polskim obywatelstwie.
W imieniu KP PiS składamy projekt ustawy, która szeroko nowelizuje ustawę o obywatelstwie polskim. Ten projekt dotyka wielu aspektów dot. uzyskania obywatelstwa w Polsce. Dzisiaj mamy świadomość tego, że obywatelstwo jest zbyt łatwo dostępne. Ta nowelizacja jest dziś potrzebna i oczekiwana. Dotyka wielu obszarów związanych z migracją i ma doprowadzić do tego, że będzie trudniej o polskie obywatelstwo
— powiedział Paweł Hreniak.
Chcemy, żeby ci, którzy starają się o polskie obywatelstwo byli osobami, które realizują reguły gry, które panują w Polsce. Ta ustawa dotyka m. in. wydłużenia okresu oczekiwania na obywatelstwo polskie - żeby je uzyskać trzeba stale żyć na terenie Polski mieć stały dochód co najmniej na przestrzeni 10 lat
— kontynuował.
Więź wspólnotowa
W projekcie nowelizacji znalazła się też kwestia małżeństw mieszanych.
Chcemy również uregulować kwestie małżeństw mieszanych tak, żeby w tym czasie co najmniej 6 lat osoba w systemie stałym przebywała na terenie Polski. Chcemy uregulować kwestie związane z uchodźcami - tu trzeba będzie przebywać stale na terenie Polski przez 10 lat
— kontynuował.
Terminy te, które wydłużamy, tak, żeby pojawiła się więź, która tworzy naszą wspólnotę i wiedzę na temat tego jak system państwa polskiego funkcjonuje, po to żeby mieć 100 proc. pewność, że osoby, które uzyskają polskie obywatelstwo, w pełni przestrzegały reguł polskich
— podkreślił.
Mamy nadzieję, że ta ustawa będzie szybko procedowana
— uzupełnił poseł PiS.
Poczucie przynależności
Poseł Michał Moskal podkreślał podczas konferencji prasowej, że polskie obywatelstwo jest zobowiązaniem do tego, by poczuwać się do przynależności do wspólnoty polskiej.
Polskie obywatelstwo to nie jest prezent, który ma być przekazany komuś, kto przez krótki czas przebywa na terenie Polski, tylko to zobowiązanie stania się częścią wspólnoty narodowej. Chcemy, żeby było to głębokie poczucie, że ten projekt ustawy jest komplementarny wobec tego, co pojawia się w przestrzeni publicznej
— powiedział Michał Moskal.
Od maja, projekt złożony przez KP PiS, nie był procedowany. Dziękujemy prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że podjął się tego, żeby Sejm nie mógł dłużej ignorować tych potrzebnych zmian
— zaznaczył.
Intencja nowelizacji
Przekonywał, że powinien istnieć instrument, który weryfikował będzie, czy cudzoziemcy, starający się o polskie obywatelstwo, wiążą jednoznacznie swoją przyszłość z Polską.
Dzisiaj w Polsce przebywa od 800 tys. do 1,2 mln Ukraińców, którzy mogą zacząć starać się o obywatelstwo. Pytanie, czy Polska ma dzisiaj narzędzia, żeby tych ludzi odpowiednio zweryfikować, czy to są ludzie, którzy identyfikują się z polskością. Takie narzędzia ma dawać te projekt ustawy
— mówił.
Ci, którzy starają się o obywatelstwo, będą musieli pokazać, że z Polską wiążą swoje życie i chcą, żeby Polska była ich krajem. Taka jest intencja tej ustawy
— wyłuszczył
Z jednej strony Polska będzie bezpieczniejsza, a z drugiej strony będzie mogła nadal poszerzać się o kolejne osoby, które będą chciały być Polakami, ale o te osoby, które są dla naszej wspólnoty narodowej wartościowe, które coś wnoszą
— podkreślił Michał Moskal.
