Szef MSWiA zapowiedział prace nad zmianami w zasadach przyznawania polskiego obywatelstwa. Z taką inicjatywą wyszedł wcześniej prezydent Karol Nawrockiego, kolejny raz zmuszając w ten sposób resort spraw wewnętrznych i administracji do pracy. Z podobną presję mieliśmy do czynienia ostatnio ze sprawą ustawy dotyczącej pomocy dla Ukraińców w Polsce, kiedy to Kierwiński przygotował swoje rozwiązania, odpowiadające na oczekiwania Polaków, dopiero po tym, jak swój projekt złożył prezydent. „Będziemy proponować zmiany. (…) Będziemy także z panem prezydentem o tych zasadach rozmawiać” - deklarował minister.
Szef MSWiA Marcin Kierwiński podczas uroczystości podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod nowy gmach Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie został zapytany przez PAP, czy w jego resorcie przygotowywany jest projekt zaostrzający zasady przyznawania polskiego obywatelstwa. Przypominamy, że w ubiegłym tygodniu swój projekt w tej sprawie zaprezentowała Kancelaria Prezydenta RP.
Tak, będziemy proponować zmiany. (…) Będziemy także z panem prezydentem o tych zasadach rozmawiać
— zapowiedział minister
Chcemy wprowadzić coś takiego jak test na polskie obywatelstwo, oceniający też poziom asymilacji, poziom znajomości języka polskiego
— dodał.
Projekt prezydenta
Propozycję w kwestii zmian w przepisach o obywatelstwie skierował do Sejmu prezydent Karol Nawrocki. Prezydencki projekt przewiduje wydłużenie z trzech do 10 lat minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce (na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu) wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego.
Stanowisko Kierwińskiego
Kierwiński przekonywał, że w Polsce nie ma praktyki, by ktoś po trzech latach otrzymywał obywatelstwo.
To jest okres nie krótszy niż osiem lat
— doprecyzował i zarzucał, że „ministrowie pana prezydenta wprowadzili go w błąd”. D
Opowiadał również, że „wydłużenie czasu, jeżeli chodzi o zdobycie polskiego obywatelstwa to jest uproszczenie problemu”, zaznaczając, że problem ten jest znacznie szerszy.
Podkreślił przy tym, że „polskie obywatelstwo jest zaszczytem”.
Będziemy proponować takie przepisy, aby ten proces był z jednej strony jednak dość dynamiczny, z drugiej, by każda osoba, która otrzymuje polskie obywatelstwo tu w Polsce, miała swoje centrum aktywności życiowych, ale też, żeby gwarantowała właściwy poziom bezpieczeństwa każdemu z obywateli
— powiedział.
Prace w MSWiA
W ubiegłym tygodniu „Dziennik Gazeta Prawna” napisał, że w MSWiA trwają prace nad projektem nowej ustawy o obywatelstwie. Jak czytamy, „wśród przygotowywanych rozwiązań znajduje się m.in. koncepcja testu obywatelskiego”.
Istotny jest bowiem nie tylko czas spędzony w państwie czy aktywności podejmowane na jego terytorium, ale także wiedza o społeczeństwie, historii i wartościach danego kraju
— powiedział, cytowany przez „DGP”, wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
Jak wskazano, taki test na obywatelstwo byłyby przeprowadzany „dwa razy do roku przez instytucję posiadającą certyfikaty rządowe”.(PAP)
