„Polskie Stronnictwo Ludowe jest już dogadane z Donaldem Tuskiem na wspólny start do Sejmu z Koalicją Obywatelską” - stwierdziła Eliza Olczyk w tekście, który ukazał się na portalu Wprost.pl.
Co prawda w PSL mówią, że do wyborów są jeszcze dwa lata, zatem nie wiadomo co się wydarzy, ale o alternatywie nie rozmawiają i żadnych ruchów nie wykonują. A zawsze rozmawiali, gdy plany nie były do końca przesądzone
— podkreślił w rozmowie z Wprost.pl polityk związany z obozem rządzącym.
Władysław Kosiniak-Kamysz, lider ludowców podobno ma być jedynką w Krakowie. Zajmie ją po Bartłomieju Sienkiewiczu, który jest w Europarlamencie. Przedtem prezes PSL miał jedynkę w Tarnowie, więc to chyba lepiej, a może i nie
— zaznaczył rozmówca Wprost.pl.
„Teraz zupełnie nie wiedzą, co robić”
A co dalej z Platformą Obywatelską? Dziennikarka tygodnika „Wprost” twierdzi, że „działacze PO czekają na porażkę wyborczą w 2027 roku”.
Platforma jest partią, której rozkład Donald zaakceptował wiele lat temu. Jeszcze przed klęską 2015 roku. Już wtedy ludzie troszczyli się wyłącznie o swoje sprawy, bo Tusk i tak ich nie słuchał. Ten mechanizm pogłębił się w czasach gdy partia była w opozycji, choć nigdy nie znalazła się w takiej kiepskiej sytuacji jak PiS. PO zawsze miała przynajmniej władzę w samorządach wielkich miast, a PiS jak traciło rząd, to traciło wszystko
— mówił rozmówca Wprost.pl. Rozkład partii został jednak powstrzymany przez powrót Donalda Tuska do polskiej polityki.
Donald powiedział: „macie się wziąć do pracy”. Ale ponieważ nadal jest otoczony kamarylą, a reszta działaczy nie ma na nic wpływu, to znowu każdy wrócił do dbania wyłącznie o własny interes. Oni cały czas uważali, że jakoś to będzie, nie da się przegrać z alfonsem i teraz zupełnie nie wiedzą, co robić
— podkreślił.
