„Kuriozalna argumentacja, kłamliwie przypisująca odpowiedzialność za wojnę tym, którzy przestrzegali przed imperialnymi zapędami Putina” - napisał na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do wypowiedzi Angeli Merkel, byłej kanclerz Niemiec. Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że Merkel miała bliskie relacje z obecnym premierem Donaldem Tuskiem w czasie jego pierwszych rządów, kiedy to koalicja PO-PSL realizowała politykę resetu z Rosją. „Czy Tusk zdecyduje się sprostować swoją polityczną przyjaciółkę?”- pyta Kaczyński.
Wypowiedź byłej kanclerz Niemiec o rzekomej współodpowiedzialności Polski za atak putinowskiej Rosji na Ukrainę wywołała oburzenie wśród polskich polityków. Głos na ten temat zabrał także prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Polityczna Mutti i promotorka kariery Tuska oskarża Polskę i kraje bałtyckie, że przyczyniły się do wojny na Ukrainie, bo nie dążyły do ocieplenia relacji z Rosją… Kuriozalna argumentacja, kłamliwie przypisująca odpowiedzialność za wojnę tym, którzy przestrzegali przed imperialnymi zapędami Putina. Szkoda, że nawet po upływie czasu była kanclerz nie potrafi przyznać, że wojna na Ukrainie jest prowadzona m.in. za niemieckie pieniądze, które trafiały do Moskwy gazociągami NordStream. Czy Tusk zdecyduje się sprostować swoją polityczną przyjaciółkę?
— napisał były premier na portalu X.
Jak Niemcy Putinowi pomagały?
Koncepcja drugiego Monachium była grana przez Berlin i Paryż praktycznie do zimy 2022. A Putinowi była potrzebna tylko po to żeby wejść do Kijowa tak jak Wehrmacht do czeskiej Pragi w ‘39 - w atmosferze rozkładu i kompromitacji państwa. Czołgi grzały silniki od wiosny 2021
— skomentował wpis Jarosława Kaczyńskiego poseł PiS Paweł Szrot.
W 2021 r. wspólnie z prof. Krasnodębskim złożyliśmy w PE projekt rezolucji, który miał zobowiązywać KE do wykorzystania wszystkich prawnych środków do zatrzymania niemiecko-rosyjskiego projektu energetycznego Nord Stream 2. Argumentowaliśmy go m.in brakiem realizacji porozumień mińskich oraz pominięciem państw nadbałtyckich ww. projekcje. Do lutego 2022 Niemcy blokowali ten projekt w PE, nie dopuścili go nawet pod dyskusję!
— napisała natomiast europoseł Anna Zalewska.
