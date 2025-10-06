Centrum e-Zdrowia, jednostka podległa Ministerstwu Zdrowia, ogłosiła przetarg za niemal 28 milionów złotych na projekt AI „Dostarczenie systemu Asystenta SI (VoiceBot) dla Centralnej e-Rejestracji”. Zwycięzca na realizację projektu ma zaledwie 3 miesiące. Przetarg ogłoszono 30 września, a termin na zgłaszanie ofert jest zaledwie do 14 października, z uwagi na konieczność szybkiego wydania środków z KPO. „Przez chwile się zastanawiałem, czy to jest pod kogoś ustawione, czy napisane bezrefleksyjnie. Zakładam jednak, że napisane pod jakiś jeden konkretny podmiot, bo nie widzę innej opcji, niż przyjście z gotowym produktem, który spełnia owe wymagania” - podkreślił na platformie X Michał Domański, ekspert od rozwoju biznesu z Bielik Consulting.
Masz 3 miesiące na realizację projektu AI za 28 milionów. Czyli o absurdzie KPO i marnowaniu pieniędzy na projekty krytyczne. W sobotni poranek przeglądam sobie dokumentację zamówienia publicznego ogłoszonego przez Centrum e-Zdrowia. (nie oceniajcie). Jednak musiałem przestać, wziąć głębszy oddech, pójść na spacer ochłonąć. Bo, proszę państwa, oto przed wami, przetarg na dostarczenie systemu Asystenta SI (VoiceBot) dla Centralnej e-Rejestracji. Czyli AI voicebot do rejestrowania pacjentów w naszej Służbie Zdrowia. No duży i ważny temat, nie? Powinno być zrobione poważnie, nie? Tak. Zagłębmy się
— przedstawił sprawę na platformie X Michał Domański.
Przez chwilę się zastanawiałem, czy to jest pod kogoś ustawione, czy napisane bezrefleksyjnie. Zakładam jednak, że napisane pod jakiś jeden konkretny podmiot, bo nie widzę innej opcji, niż przyjście z gotowym produktem, który spełnia owe wymagania. I jedyne wtedy, co zostaje do zrobienia, to dostarczenie sprzętu i integracje
— zaznaczył Domański, przedstawiając dalej szereg bardzo trudnych do spełnienia w tak krótkim czasie warunków przetargu.
Przetarg ogłoszony w trybie przyspieszonym (bo się obudziliśmy, że trzeba pieniądze z KPO wydać - ogłoszenie 25.09, termin 14.10). Masz 95 dni od momentu podpisania umowy na realizację projektu (niby max 120, ale w takim przypadku nie dostaniesz punktów na etapie oceny). Trzeba dostarczyć zarówno software, hardware (bo wszystko ma działać on-premise, wymagania: H200 pod LLMy, centrala telefoniczna, integracja z obecną infrą). Asystent powinien móc obsługiwać jednocześnie nieskończoną liczbę użytkowników i prowadzić min. 1000 połączeń jednocześnie (z możliwością skoków 2x), przy tym trenując swoje modele AI w czasie rzeczywistym. Musisz się pochwalić przynajmniej dwoma wdrożeniami tego typu, które umawiają rocznie ponad 100k pacjentów w branży medycznej. (próbowałem znaleźć takie w Polsce, nie udało mi się). Ma też mieć no-code interfejs graficzny do dotrenowywania LLMów przez osoby nietechniczne. Oczywiście transkrypcja i synteza mowy w czasie rzeczywistym, w minimum 3 językach (pol, ang, ukr). Oczywiście wszystkie buzzwordy: LLM, RNN, LSTM, transformery, RL, NLU, ASR, NLG, TTS, PBX. Przeprowadzenie na własną rękę audytów bezpieczeństwa tak, żeby dać gwarancję 100 proc. bezbłędności systemu. Oczywiście w danym terminie realizacji trzeba rozpisać pełen projekt, architekturę, harmonogram, integracje, testy, wdrożenie. No i oddać pełną dokumentację systemów, wraz z rozpiską jak działają LLMy
— podkreślił ekspert.
Pamiętajmy. Jak coś, to macie 3-4 miesiące na ogarnięcie wszystkiego. Dla tych, co się chcą podjąć, macie cały tydzień na zgłoszenia!
— napisał Domański.
Stanowski: „To się nie dzieje”
Do całej sytuacji na platformie X odniósł się m.in. założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski.
To jest niewiarygodne. To się nie dzieje. Ciekawe, czy ministerstwo zdrowia jakoś się ustosunkuje. Poczytajcie niżej jak i w jakim trybie wydajemy pieniądze na bardzo ważne cele
— zaalarmował Krzysztof Stanowski.
W czasie dramatycznej sytuacji finansowej polskiej służby zdrowia, gdy w kasie NFZ może zabraknąć nawet 2 miliardów złotych na rozliczenie trzeciego kwartału tego roku, potrzebne jest wyjątkowo uważne wydawanie każdej złotówki z publicznych środków. Stąd wspomniany przetarg może budzić uzasadnione podejrzenia, czy aby na pewno część środków na służbę zdrowia nie jest marnotrawiona.
