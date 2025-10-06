„Żurek nie jest zupą pomidorową, nie wszyscy muszą go lubić, ale ostatnio zobaczyliśmy, że jest jakiś atak. Ci, którzy w Polsce budowali autorytaryzm, nagle podnieśli larum, że łamie się konstytucję” - mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. W ten sposób polityk zachęca do obserwowania jego profilu na Facebooku.
Minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny opublikował filmik, w którym informuje, że założył konto na Facebooku, gdzie mają być wrzucane „konkrety bezpośrednio od Żurka”.
„Konkrety” i zupa pomidorowa
Waldemar Żurek próbował dowcipkować na temat swojego nazwiska. I chyba przypadkowo dowcip był jedynym w pełni prawdziwym, a przy tym - logicznym zdaniem wypowiedzianym w tym materiale.
Witam was. Dzisiaj wchodzimy na Facebooka. Słyszałem, że mówi się dużo o Żurku na Facebooku, ale teraz będziemy wrzucać wam konkrety bezpośrednio od Żurka. Żurek nie jest zupą pomidorową, nie wszyscy muszą go lubić, ale ostatnio zobaczyliśmy, że jest jakiś atak
— podkreślił szef MS.
Ci, którzy w Polsce budowali autorytaryzm, nagle podnieśli larum, że łamie się konstytucję. Te same rozwiązania, które są w Sądzie Najwyższym, na które mieli wpływ, nagle ich rażą. Ale my chcemy to zrobić lepiej. Lepiej po to, żeby było szybciej dla obywatela. Więc teraz oglądamy się także na Facebooku. Pozdrawiam was serdecznie
— dodał.
Słyszałem, że mówi się na Facebooku dużo o Żurku - teraz będziemy tam wrzucać konkrety bezpośrednio od Żurka!
Czyli poprzednicy „budowali autorytaryzm”, a Żurek chce zrobić właściwie to samo, co oni, tylko lepiej. Lepiej wprowadzić autorytaryzm? Ale jednemu trudno zaprzeczyć: żurek rzeczywiście nie jest zupą pomidorową. Natomiast Żurek, który oskarża opozycję, że za swoich rządów „budowała autorytaryzm” wypada wyjątkowo niesmacznie.
