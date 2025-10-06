O licznych spotkaniach polityków Platformy Obywatelskiej i sprzyjających im niektórych sędziach oraz prokuratorach - „obrońcach praworządności” - było głośno od lat. Po przejęciu władzy przez Donalda Tuska te postaci pojawiają się na jej szczytach. „Musieli debatować o filozofii i etyce prawa. No bo nie o zniesieniu losowań sędziów i ustawianiu ważnych dla tej władzy wyroków. Ani o skręceniu spraw Giertycha, Nowaka czy Grodzkiego” - ocenia były szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który przypomniał film ze spotkani w jednej z sopockich restauracji.
Do spotkania doszło w jednej z sopockich restauracji prawdopodobnie 11 listopada 2022 r. Na filmie, który od kilka lat krąży po sieci widać m.in. polityków Platformy Obywatelskiej Jacka Karnowskiego i prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, sędziów Krystiana Markiewicza z „Iustitii”, Igora Tuleyę, Dorotę Zabłudowską i Pawła Juszczyszyna oraz prokurator Katarzynę Kwiatkowską. O czym dyskutowali?
„Niezależni i niezawiśli” sędziowie i prokuratorzy przy jednym knajpianym stole z ministrami i politykami PO. Musieli debatować o filozofii i etyce prawa. No bo nie o zniesieniu losowań sędziów i ustawianiu ważnych dla tej władzy wyroków. Ani o skręceniu spraw Giertycha, Nowaka czy Grodzkiego „dla dobra demokracji”… Na pewno nie o tym, prawda?
— napisał w mediach społecznościowych były minister sprawiedliwości poseł Zbigniew Ziobro z PiS.
Próbując się później tłumaczyć, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz napisała w mediach społecznościowych, że dyskutowano o „niepodległym i silnym państwie, takim, gdzie jest przestrzegane prawo i Konstytucja”.
Ludzie z „Lex Super Omnia” w polityce
Nagranie przypomniało Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad vocem”, które zwróciło przy okazji uwagę, do drugie dno całej sprawy, czyli na prok. Katarzynę Kwiatkowską, ówczesną prezes Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”, która rzeczywiście nie jest na pierwszym planie.
Ojej, a dlaczego na pierwszym zdjęciu nie ma prokurator Katarzyny Kwiatkowskiej, która też uczestniczyła w tym politycznym meetingu?
— czytamy na profilu społecznościowym Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad vocem”.
W lutym ubiegłego roku Sąd Dyscyplinarny działający przy ministrze Adamie Bodnarze - Prokuratorze Generalnym - umorzył postępowanie przeciwko Kwiatkowskiej. Rok wczesniej usłyszała ona zarzuty dyscyplinarne za wypowiedzi nielicujące ze sprawowanym przez siebie urzędem. Dotyczyły ówczesnego prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Stwierdziła, że ”działa z niskich pobudek, nadużywa swych kompetencji do szykanowania niezależnych prokuratorów” oraz że „nie ma prokuratury, jest za to folwark pańszczyźniany, na którego czele stoi pan feudalny Bogdan Święczkowski”.
Obrońcą Kwiatkowskiej w tej sprawie był Jacek Bilewicz, kolega z jej stowarzyszenia „Lex Super Omnia”, którego Tusk z Bodnmarem zdążyli już mianować p.o. prokuratora krajowego. Kolejnym neo-prokuratorem krajowym został inny członek stowarzyszenia, którego Kwiatkowska była prezesem, wiceprezes LSO Dariusz Korneluk.
CZYTAJ TAKŻE: Prok. Kwiatkowska nie chce kierować zespołem, który tropi sprawy z czasów rządów PiS. Media informują, że miała złożyć dymisję
