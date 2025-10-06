TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Maciej Wąsik: Ludzie powinni przywieźć taczki przed Ministerstwo Sprawiedliwości i doprowadzić do odejścia Żurka

Maciej Wąsik / autor: wPolsce24

”Żurek robi wszystko, by zrealizować tę polityczną zemstę, którą zaprojektował Donald Tusk i taka jest jego rola” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Maciej Wąsik, były wiceszef MSWiA. Polityk skomentował też przetasowania i spadek poparcia Polski 2050 oraz skandaliczne słowa Angeli Merkel ws. rzekomego przyczynienia się Polski i krajów bałtyckich do rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Była kanclerz Niemiec Angela Merkel w wywiadzie dla węgierskiego portalu internetowego „Partizan” oskarżyła wczoraj Polskę i państwa bałtyckie o przyczynienie się do ataku Rosji na Ukrainę.

CZYTAJ WIĘCEJ: Bezczelność! Merkel obwinia Polskę i państwa bałtyckie o atak Rosji na Ukrainę. Jabłoński: Powinna zostać uznana za persona non grata

