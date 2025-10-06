Na Sławomira Nowaka nie ma dowodów w tzw. wątku polskim? Na Romana Giertycha także. A zeznania Pawła Szopy są wiarygodne i rzetelnie wywiązuje się on z zobowiązań „małego świadka koronnego”? Takie historie zaprezentował w TOK FM Dariusz Korneluk, podający się za prokuratora krajowego. „Proszę mi wierzyć, nie interesuje nas barwa polityczna oskarżonego” - przekonywał.
Sprawa Nowaka i słowa Ziobry
Pseudoprokurator krajowy Dariusz Korneluk przekonywał w TOK FM, że w sprawie Sławomira Nowaka - w tzw. wątku polskim - padają „kłamliwe wypowiedzi”.
Nowak został oskarżony o popełnienie 17 przestępstw. Sąd doszedł do wniosku, że w zakresie tzw. wątku polskiego, czyli czterech przestępstw z tych 17, powinny być wyłączone do odrębnego postępowania i to uczynił. Pani prokurator będąca na posiedzeniu zapytana i znająca sprawę, prokurator co jest bardzo istotne, prokurator bardzo dobry, prokurator z wieloletnim stażem, prokurator Prokuratury Okręgowej wcale nie delegat, jak to miało miejsce na przestrzeni ostatnich lat, podjął decyzję, do której był absolutnie uprawniony. Decyzję oceniającą materiał dowodowy jaki jest. Ta decyzja w opinii pani prokurator, w kontekście przyszłego skutecznego oskarżenia pana Nowaka, okazała się krytyczna i zajęła stanowisko w tym względzie. Jeszcze raz podkreślam, miała do tego prawo, zna materiał dowodowy, jest referentem tej sprawy
— mówił.
Na ile ja się zapoznałem z tym postanowieniem, to z tego postanowienia jasno wynika - nie ma dowodów jednoznacznie świadczących o popełnieniu winy, o popełnieniu przestępstw skazanych osób, bo tam umorzenie dotyczy czterech osób, nie tylko pana Nowaka
— stwierdził Korneluk. A kolejne zdanie wybrzmiało wyjątkowo groteskowo!
Proszę mi wierzyć, nie interesuje nas barwa polityczna oskarżonego
— powiedział.
Nie jest prawdą to, co w przestrzeni publicznej się pojawia, a wypływa z określonych środowisk politycznych, że oto pan Nowak i pokazany film z zabezpieczeniem pieniędzy w gotówce w ramach tego postępowania, to jest absolutnie nieprawda, że te pieniądze były zabezpieczone w tzw. wątku polskim. Wątek ukraiński nadal odnośnie 13 przestępstw trwa i będzie prowadzony
— przekonywał dalej.
Korneluk stwierdził, że nie traktuje poważnie wypowiedzi Zbigniewa Ziobry w kontekście Nowaka, uznając je za „stricte polityczne”. Dodał, iż „obszerne zeznania” byłego ministra sprawiedliwości przed nielegalną komisją śledczą ds. Pegasusa „są też przedmiotem szczegółowej analizy przez prokuratorów”.
Zespół śledczy nr 2 powiadomił mnie, że te zeznania są bardzo istotne w kontekście oceny w ogóle przestępstw popełnionych w ramach Funduszu Sprawiedliwości, a to w kontekście w szczególności wątku […] nadzoru ministra sprawiedliwości nad Funduszem Sprawiedliwości
— mówił, dopytywany, czy nie wyklucza postawienia zarzutów Ziobrze oraz wysłania wniosku o uchylenie mu immunitetu.
Jeżeli będą dowody, nie ma dzisiaj osoby, która legitymacją partyjną będzie mogła zasłonić się przed wysłaniem przez prokuratora wniosku o uchylenie immunitetu
— dodał.
Co z Giertychem?
Na Romana Giertycha również oczywiście nie ma dowodów…
W trakcie tego postępowania przygotowawczego sądy, przy okazji różnego rodzaju rozstrzygnięć, rozstrzygnięć w zakresie odwołania od zatrzymania pana Giertycha, tak rozstrzygnięć w zakresie środków zapobiegawczych parokrotnie wypowiedziały się, że nie ma dowodów na popełnienie przestępstwa przez Romana Giertycha
— próbował udowodnić Korneluk.
Zarzucanie panu Giertychowi, bo to też można wyczytać w różnego rodzaju komentarzach, że otrzymał za duże honorarium od swojego mandanta jest absurdem, bo to jest umowa dwustronna. Dwa podmioty się umawiają na określone wynagrodzenie i absurdem jest czynienie zarzutu, że za obsługę prawną dany prawnik mógł dostać 100 a nie 200 zł
— przekonywał dalej.
Materiał dowodowy absolutnie na to nie wskazuje. Gdyby dzisiaj było tak, że rzeczywiście są dowody na pranie pieniędzy przez pana Romana Giertycha, gwarantuję pani redaktor, że byłby wniosek o uchylenie jego immunitetu. Nie ma dowodów na popełnienie przestępstwa. Stąd taka decyzja o umorzeniu postępowania w tym zakresie
— spuentował.
Doniesienia nt. Kuczmierowskiego
W audycji TOK FM padło także pytanie o doniesienia Onetu nt. byłego prezesa RARS Michała Kuczmierowskiego. Otóż portal ten opisał, jakoby miał on nie bez powodu „wybrać Londyn”, ponieważ „może tam liczyć na ochronę angielskich służb specjalnych, którym pomagał w przerzucie broni do Ukrainy”.
Z dużym zaskoczeniem zaznajomiłem się z treścią tego artykułu. Traktuję to jako spekulacja dziennikarska
— odparł uzurpator na stanowisku PK.
Od strony takiej merytorycznej, takiej prawdziwej pracy prokuratorskiej, nie mamy żadnych dowodów, materiałów, które by wskazywały na jakieś dziwne, inne zachowania innych służb specjalnych, które próbowałyby ingerować w toczący się proces ekstradycyjny
— dodał.
Jednocześnie przekonywał, że nic mu nie wiadomo o miażdżących ocenach sądu wobec zeznań Pawła Szopy!
Nie dalej niż w piątek rozmawiałem z prokuratorem nadzorującym m.in. to postępowanie, który użył takiego sformułowania, bo m.in. zapytałem o tegoż podejrzanego, że pan podejrzany Szopa wywiązuje się w całości zobowiązań, a także realizuje te zobowiązania po jego stronie, które wynikają z możliwości skorzystania z artykułu 60. kpk, tzw. zwanego małego świata koronnego
— kontynuował.
Nie zabrakło też oczywiście rytualnego straszenia w kontekście Mateusza Morawieckiego, gdy mówił, że „ten wątek” również jest brany pod uwagę.
Nie, w żadnym wypadku prokuratura (najpierw pod kierownictwem Adama Bodnara, a teraz Waldemara Żurka) nie patrzy na legitymacje partyjne. Wcale. Liczą się tylko „dowody”. Piękne opowieści, nieprawdaż?
olnk/TOK FM/300polityka.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742398-na-giertycha-nie-ma-dowodow-tak-przekonuje-korneluk
