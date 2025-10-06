Była kanclerz Niemiec Angela Merkel w wywiadzie dla węgierskiego portalu internetowego „Partizan” oskarżyła Polskę i państwa bałtyckie o przyczynienie się do ataku Rosji na Ukrainę! Wywołało to falę mocnych komentarzy wśród polskich polityków i komentatorów.
Skandaliczne słowa Merkel
W czerwcu 2021 roku poczułam, że Putin nie traktuje już Porozumień Mińskich poważnie i dlatego zależało mi na nowym formacie, w którym moglibyśmy rozmawiać bezpośrednio z Putinem jako Unia Europejska
— mówiła Angela Merkel we wspomnianym wywiadzie, cytowanym przez niemiecki portal „Bild”.
Niektórzy tego nie popierali. Były to przede wszystkim państwa bałtyckie, ale Polska również była temu przeciwna
— zaznaczyła Merkel, dodając, że te kraje obawiały się, iż „nie będziemy mieli wspólnej polityki wobec Rosji”.
W każdym razie nie przyniosło to rezultatów. Potem odeszłam z urzędu, a potem zaczęła się agresja Putina
— wypaliła Merkel, łącząc sprawę postawy Polski i państw bałtyckich z atakiem Rosji na Ukrainę.
Były wiceszef MSZ przypomina
To musiało wywołać w Polsce burzę! Kilka ważnych szczegółów, rzucających światło na słowa Merkel, przywołał poseł PiS.
Warto przypomnieć: kiedy Angela Merkel, najbardziej prorosyjska polityk w historii UE, uskarża się na Polskę i państwa bałtyckie, że zablokowały dialog z Rosją „taką, jaka ona jest”, chodzi jej o tą sytuację z czerwca 2021 r. Unia była wtedy o krok od historycznej kompromitacji na miarę Monachium 1938. Chcieli szczytu UE-Rosja, na którym Putin dostałby zielone światło do politycznego podporządkowania Ukrainy i dokończenia Nord Stream 2
— przypomniał były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Jak dodał, „miesiąc wcześniej sankcje na ten gazociąg – wprowadzone wcześniej przez Trumpa – zniósł Biden”.
Tak, to nie pomyłka – decyzja o zniesieniu sankcji zapadła w maju 2021
— podkreślił.
Putin dostałby od UE to co chce – i Niemcy też dostałyby to co chcą (tani gaz). A my mielibyśmy na wschodniej granicy drugą Białoruś – Ukraina byłaby formalnie niepodległa, ale w praktyce całkowicie zależna od Rosji – która z kolei stałaby się jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych i politycznych dla Niemiec
— napisał poseł PiS, przypominając jednocześnie, że wówczas zablokował to nikt inny, tylko Mateusz Morawiecki wraz z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii.
Pamiętajmy o tym – bez żadnej przesady to były wydarzenia, które zmieniły bieg historii Europy. (a Merkel do dziś nie może się z tym pogodzić…)
— skwitował.
„Niemiecka buta i arogancja nie ma granic”
W sieci można odnaleźć coraz więcej komentarzy po skandalicznej wypowiedzi byłej kanclerz Niemiec.
Niemiecka buta i arogancja nie ma granic! Winę za Putinowską agresję ponoszą głównie Niemcy, a dowodem tego są wybudowane wbrew naszym sprzeciwom gazociągi Nord Stream I i Nord Stream II
— wypunktowała Anna Zalewska, była szefowa MEN.
Jak Merkel mówi, że chciała się ponownie dogadać z Putinem to pewnie stanęłoby na rozbiorze Ukrainy! Oni nie rozumieją, że przez robienie interesów z Putinem doprowadzili do wojny!
— napisał europoseł Waldemar Buda.
Cóż, przyjaciele Tuska jak widać specjalnie się nie kryją, że Polska i państwa bałtyckie za czasów rządu PiS przeszkadzały w „business as usual” Niemców z Rosją
— stwierdziła Olga Semeniuk-Patkowska.
Niemcy zawsze będą Niemcami. Najpierw dla kasy, razem z Rosją ściągają na Europę nieszczęście. Później szukają jakby tu pozostać bezkarnym i zrzucić na kogoś winę (np. na Polskę). Tak było z II wojną światową i tak jest teraz z resetem, hodowaniem Putina i wojną na Ukrainie
— ocenił Samuel Pereira z Telewizji wPolsce24.
Jakbyście nie wiedzieli, to według Merkel Polska jest współwinna napaści Rosji na Ukrainę. Obrzydliwe babsko, które dla Tuska była niczym caryca Katarzyna dla Poniatowskiego
— skomentował Cezary Gmyz, były korespondent TVP w Berlinie.
Ciekawe, czy Donald Tusk zechce skomentować słowa Angeli Merkel? Stanie w obronie Polski? I czy zobaczymy twitterową szarżę Radosława Sikorskiego?
