Aż tak zabolała porażka w „przesłuchaniu”? Wiceszef pseudkomisji śledczej ds. Pegasusa zapowiada, że w tym tygodniu będzie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.
W zeszłym tygodniu było przesłuchanie Ziobry. W tym tygodniu będzie zawiadomienie do prokuratury na Ziobrę. Wszyscy równi wobec prawa
— poinformował Trela na platformie X. „Równi wobec prawa”? Czyli pseudokomisja powinna zaprzestać swojej aktywności po wyroku TK!
W ubiegłym tygodniu odbyło się „przesłuchanie” byłego ministra sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego przed nielegalnie działającą sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Zbigniew Ziobro został doprowadzony przez policję, po tym, jak zatrzymano go na płycie lotniska po powrocie z Brukseli.
Szefowa pseudokomisji ds. Pegasusa Magdalena Sroka straszyła później, że materiały są na tyle obciążające, że pozwolą sporządzić zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zbigniewa Ziobrę.
Najpierw kompromitacja z ucieczką komisji, potem porażka w konfrontacji z byłym ministrem sprawiedliwości, teraz straszenie zawiadomieniami. Komisja Sroki sama sobie wystawia (anty)świadectwo.
